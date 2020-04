Vir tu bude i na podzim, ještě komplikovanější, varuje americký expert

Spojené státy americké jsou v počtu nakažených stále na špici globální epidemie. V zemi je momentálně již 849 092 nemocných, onemocnění podlehlo 47 681 lidí. Hlavní americký virolog Anthony Fauci proto varuje před přehnaným optimismem. „Budeme tu mít koronavirus i na podzim. Jsem o tom přesvědčený,“ uvedl na tiskové konferenci Bílého domu, jak vidí budoucnost nové epidemie.

FAUCI: "We will have coronavirus in the fall. I am convinced of that. Because of the degree of transmissibility that it has, the global nature. What happens with that will depend on how we're able to contain it when it occurs." pic.twitter.com/Rq6U7ZsEZB