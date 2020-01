Virus ve Wu-chanu neustupuje, město chce postavit nemocnici za šest dní!

Situace ve Wu-chanu je kritická. Lékaři nestíhají ošetřovat pacienty a dochází i zdravotnický materiál. I proto se ve městě začala stavět od základů nová nemocnice. Hotová by měla být za šest dní.

Desítky bagrů se pustily do práce na prázdném prostranství na předměstí Wu-chanu. I když to zní neuvěřitelně, za pár dní tady bude stát nemocnice. Na pětadvaceti tisících metrech čtverečních budou lůžka pro tisíc pacientů.

"Pocítil jsem příznaky, jako je horečka a zvracení. Po několika dnech jsem šel do nemocnice a zjistil jsem, že mám zápal plic. Rychle mě převezli do univerzitní nemocnice ve Wuchanu, ale to už jsem byl v kómatu," popsal nemoc jeden z pacientů.

Situace v nemocnicích ve Wu-chanu je zoufalá. Internetem se šíří video, které údajně zachycuje chodbu přecpanou lidmi čekajícími na vyšetření. Obyvatelé izolovaného velkoměsta, které virus zatím nedostihl, se snaží jeho šíření předejít. "Každý den nosíme masky, často si myjeme ruce. Je nutné, aby každý dodržoval prevenci," řekla obyvatelka.

Počet nakažených se blíží tisícovce, většinu případů hlásí právě Wu-chan. Nová nemocnice by měla stát za šest dní. Otevřít se má poté co bude plně vybavena, a to už 3. února.

Že je něco takového možné dokázali Číňané už v roce 2003, kdy si virus SARS vyžádal přes sedmset obětí. Za sedm dní tehdy postavili nemocnici v Pekingu. Během dvou měsíců tam lékaři ošetřili sedminu všech pacientů z Číny.

Mimořádným stavebním tempem je proslulé také Japonsko. V roce 2016 se ve městě Fukuoka propadla silnice. Za dva dny nebylo po 15 metrů hluboké a 30 metrů široké jámě ani památky a za týden už křižovatkou zase proudila auta. Zemětřesení před devíti lety zničilo dálnici zase ve městě Naka na ostrově Honšú. Na opravu stačil dělníkům necelý týden.

Pro srovnání, v Praze se zřítila Trojská lávka v prosinci 2017. Teprve teď se začíná stavět. V Pekingu přitom dokázali v roce 2015 vyměnit větší most važící 1300 tun za pouhých čtyřicet tři hodin.