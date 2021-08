Vláda dnes mimořádně zasedne. Projedná pravidla návratu dětí do škol

Vláda se mimořádně sejde v 19:30 hodin, schůzka proběhne formou videohovoru a bude mít jediné téma – podmínky, za jakých budou školy fungovat od začátku září. Závěry představí na tiskové konferenci, jejíž začátek se odhaduje na 21. hodinu.

Pravidla budou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) formou doporučení. Návrh protiepidemických opatření ve školách ministerstvo zdravotnictví představilo již na konci července. Podle něj roušky bude potřeba nosit ve společných prostorách, jako jsou třeba chodby. Ochrana úst a nosu ve třídách prý ale nutná nebude.

Někteří ředitelé škol už dřív kritizovali, že podmínky, které jim byly dosud známé, nejsou schopní splnit. Řešili například zavedení teplé vody ve třídách, podle nich by to vyžadovalo rozsáhlé stavební úpravy. I tuto podmínku se proto ministerstvo zdravotnictví rozhodlo dát nakonec jen jako doporučení.

Podle návrhu budou muset žáci podstoupit v prvních dvou týdnech září testování na covid-19. Případné opakování bude prý záviset na počtu záchytů pozitivních případů.

Vojtěch již dříve avizoval, že by se chtěl vyhnout plošným opatřením ve školách. Testování žáků by se tak odvíjelo od epidemické situace v regionu. Plně očkovaní žáci a studenti by měli mít výhodu a testování antigenními testy by se jich týkat nemělo.