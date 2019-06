Vláda jedná o rozpočtu: Schodek 40 miliard a vyšší platy učitelů!

O rozpočtu promluvila Schillerová v pondělí ráno ještě před jednáním vlády na Českém rozhlasu Radiožurnál, kde obhajovala především kritizovaný schodek 40 miliard. Ten podle ekonomů přichází v době, kdy zpomaluje ekonomika. Silně ho také kritizují komunisté, pro které je přijatelných maximálně 30 miliard.



"Já jsem připravila rozpočet se střednědobými rámci se 40miliardovým schodkem. Já bych chtěla připomenout, že je to 0,7 % HDP a veřejné finance jako celek budou příští rok hospodařit vyrovnaně," uvedla ministryně financí.



Schodek je podle ní nastaven především kvůli závazkům, které si vláda dala a není tak dramatický: "Ty priority jsou jasné. Je to další růst důchodů, protože důchodcům to dlužíme. Je to růst platů učitelů, protože dlouho bylo podfinancované školství a až tato vláda začala tyto staré dluhy splácet."

Učitelé by podle návrhu měli dostat v příštím roce přidáno 10 procent, v tom dalším pak devět. Tím by se jejich mzdy měly průměrně zvýšit na 45 tisíc korun hrubého. Ostatním zaměstnancům by platy měly růst v souladu s inflací o dvě procenta.



Ministryně zmínila i peníze putující na investice, které prý v době zpomalující se ekonomiky nemůžeme opomenout, stejně jako tak finance, které půjdou na vědu a výzkum. Naopak ušetří se díky škrtům. "Ve všech provozech ministerstev budou škrty 10 procent," uvedla Schillerová.



Vláda výhledově počítá s podobným schodkem i na další roky, konkrétně na rok 2021 a 2022. Jenže podle ekonomů je to už období, kdy ekonomika zpomalí ještě citelněji a bude potřeba velký finanční polštář. Ten ovšem podle Schillerové máme dostatečný, a tak není důvod k panice.

"My jsme připraveni velice dobře. Máme vyrovnané veřejné rozpočty, nejnižší nezaměstnanost v EU a nečeká nás nějaké dramatické propouštění, naopak zacelování díry. A to je přesně ten polštář, který nás připravuje na to měkké přistání," řekla ministryně pro Radiožurnál.

Rozpočet by měl peníze získávat kromě škrtů ještě ze zvýšení spotřební daně na tabák, tvrdý alkohol a hazard. I tyto sazby ještě vláda musí projednat. Ministryně zdůraznila, že naopak nebude na pořadu dne zdražování dálničních známek: "Ministr dopravy jasně řekl, že dokud nebude dálnice, zéjmena D1, ve stavu příjemném pro motoristy, tak se nic nemění."

To potvrdil i sám ministr dopravy Vladimír Kremlík. "Myslím si, že by to nebylo fér vůči řidičům," uvedl. Sám však není, podobně jako další ministři, spokojen s návrhem přidělovaných peněz do svého resortu. "Úplně spokojený nejsem, samozřejmě bych chtěl určité změny. Samozřejmě navýšit příjmy," uvedl Kremlík.

Se Schillerovou plánují v létě jednat i ministři sociální demokracie Antonín Staněk a Miroslav Toman. "První avíza hovořila o tom, že by resort měl přijít o téměř dvě miliardy, v tuto chvíli jsme na nějakých 700, 400 milionech, musím říct, že ani to se mi nezamlouvá," řekl ministr kultury Staněk. Šéfovi zemědělství Tomanovi schází peníze na lesy a ochranu vody. "Jsme domluveni, že se na to sejdeme v červenci, srpnu," uvedl.