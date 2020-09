Vláda schválila kurzarbeit: zkrácení pracovní doby, mzdy doplatí stát

Vláda se mimořádně sešla o půl osmé ráno. Na jednání přes videokonferenci se řešila pouze novela zákona o zaměstnanosti.

Právě ta by měla zavést kurzarbeit, tedy dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. Zaměstnanci budou mít kratší pracovní dobu, příjem jim doplatí stát. Odpracované hodiny nadále uhradí zaměstnavatel, který se zároveň zaváže, že nikoho nepropustí. Vláda tak chce bojovat proti nezaměstnanosti během koronavirové epidemie.

Na pravidlech kurzarbeitu se ve čtvrtek shodly ministryně financí Schillerová a ministryně práce a sociálních věcí Maláčová. Koalice je v pátek schválila. "Je to krvavý kompromis, pro ministerstvo práce bylo důležité ochránit zaměstnance," zhodnotila Maláčová.

Kurzarbeit by měl podle plánu od listopadu nahradit dosavadní program Antivirus. "Podíl se musí rozdělit spravedlivě mezi zaměstnavatele, stát a zaměstnance. Rozsah překážek k práci bude činit 20 až 80 procent pracovní doby, tedy jeden až čtyři dny v týdnu po dobu až 12 měsíců. Příspěvek státu bude činit 70 procent předchozí čisté mzdy. Po celou dobu podpory je výše konstatní. Maximální částka bude na úrovní průměrné mzdy," uvedla Schillerová.

Mzdu za tyto dny by mu proplácel stát, zaměstnavatel by zaplatil celé zdravotní pojištění a sociální pojištění ze 70 procent hrubé mzdy. Zaměstnavatel se bude muset zavázat, že nebude po dobu pobírání kurzarbeitu vyplácet dividenty. Na program nebudou mít nárok firmy se sídlem v daňových rájích.

"O spuštění kurzarbeitu bude vždy rozhodovat vláda. A to za situací, které způsobí vyšší moc. Nemusí to být jen pandemie, ale i povodně nebo kyberútok, s přihlédnutím k tomu, že to zasáhlo ekonomiku," pokračovala ministryně financí.

Podle Maláčová půjde kurzarbeit spustit celostátně, regionálně nebo pouze pro některá pracovní odvětví. "Vláda vždy posoudí, kterého segmentu, případně regionu by se to týkalo," doplnila Schillerová.

Návrh vlády ještě musí schválit zákonodárci. "Návrh zákona posíláme do Poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze, abychom stihli dokončit celý legislativní proces," řekla Maláčová.