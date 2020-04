Vláda projedná plošné pozastavení splácení půjček a hypoték. ANKETA

Opatření by mělo být zavedeno plošně na půl roku a jeho cílem je pomoct a ulevit rodinám, které kvůli epidemii koronaviru a zavedeným opatřením přišly o příjmy.

Úroky by lidé museli platit dál, ale jejich výše by měla být spíše symbolická. Kromě hypoték a půjček by se dočasná stopka měla týkat například také leasingů.

Anketa Souhlasíte s pozastavením splácení půjček a hypoték? Ano 79 258 hlasů Ne 18 59 hlasů Nevím/Je mi to jedno 3 9 hlasů Hlasovalo 326 lidí.

"Já si myslím, že nutně potřebujeme, aby se lidem ulevilo. Zůstali bez příjmů, bez možnosti splácet. Takže potřebují tyto prázdniny, potřebují, aby úrok za tu dobu nenarostl,“ řekla už dříve ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Je ale také možné, že kabinet nakonec schváli jinou verzi opatření, jako se to v úterý stalo u podpory pro OSVČ.

Řada bank už měsíční splátky hypoték a půjček lidem odkládá. S plošným odkladem pro všechny ale některé nesouhlasí. Schillerová nicméně vášně uklidňuje. Odklad splátek má být dobrovolný, ne povinný. Takže ti, kteří o peníze nepřišli, mohou pokračovat tak, jak jsou zvyklí.

Připomeňte si návrh ministerstva financí v reportáži: