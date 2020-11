Vláda zmírňuje opatření, takhle rozvolnění komentují lékaři a vědci

Podle odborníků vládní opatření šíření epidemie přibrzdila, koronavirus ale nezničila a ten podle epidemiologů čeká jen na to, až se s přibývajícími mezilidskými kontakty bude moci dál šířit.

"Ve čtvrtek není výrazněji bezpečněji než ve středu," má jasno ředitel pražské vinohradské nemocnice a lékař Petr Arenberger. "Ten virus se chová svojí logikou a snaží se nakazit co nejvíce lidí. On se nesnaží nás zabít, ale snaží se být úspěšný a my se musíme bránit," říká virolog Ivan Hirsch.

Experti proto apelují na všechny, aby zůstali dále obezřetní. "V nemocnicích stále leží více než 5 tisíc nakažených, zdravotnictví funguje v nouzovém režimu a každý den umírá víc než 100 lidí," vypočítává prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Zdravotníci s povděkem kvitují, že vláda počká ještě další čtyři dny, aby se podniky, obchody a služby mohly na otevření připravit. "Mě pozitivně překvapilo, že to nebude hned od pondělí," svěřil se imunolog Václav Hořejší.

"Já jsem považoval za rozumné, že vláda vyřešila tu nespravedlnost, která tady je," uvedl Kubek s odkazem na velké a malé obchody. Zároveň ale odborníci vypíchli velké rozdíly mezi regiony.

"Možná lepší by bylo, kdyby se počkalo, až všechny parametry v těch regionech by odpovídaly stupni tři," zamýšlí se imunolog Hořejší. "My bychom se potřebovali dostat na úroveň té chytré karantény, to je vedle vakcíny vlastně to druhé řešení. To se podařilo některým asijským zemím, je to hodně závislé na tom, zda jsou lidé hodně disciplinovaní," podotkl virolog Hirsch. Podle expertů by pomohlo například opakované otestování celé české populace.