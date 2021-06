ON-LINE: Vládu čeká hlasování o nedůvěře. Chybí podpora komunistů

Postoj prezidenta

V případě, že by kabinet padl, další kroky budou na prezidentu Miloši Zemanovi. Ten vládu dlouhodobě podporuje a v minulosti řekl, že by ji nechal v demisi dovládnout až do říjnových voleb. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) toto stanovisko zopakoval i na jejich pondělní schůzce.