Vlaky a MHD čekají velké změny! Od prosince se změní jízdní řády

České dráhy

Největší český železniční dopravce chystá v novém jízdním řádu pro rok 2020 řadu změn. Posílit by měla zejména dálková doprava - nabídka spojů se výrazně rozšíří. Více vlaků pojede například do Polska a Rakouska.

Novinkou je railjet Vindobona, který představuje přímé spojení rakouského Grazu a Vídně s německými Drážďany a Berlínem. Spojí tak Brno s německými městy, kde budou moci cestující přestoupit na rychlovlaky jedoucí dál do západní Evropy. Jezdit by měl začít od května. V dopravní špičce v pátek a v neděli bude navíc v úseku Praha - Brno - Praha doplněn o posilový pár vlaků Brněnský drak.

V pátek a neděli posílí také spoje mezi Prahou a Břeclaví, resp. Rakouskem, a také mezi severní Moravou a Vídní. Obyvatelé severní Moravy budou mít k dispozici až čtyři páry přímých vlaků do Vídně a nově navíc jeden až do jižního Rakouska.

Spoj Porta Moravica bude navíc pokračovat na sever do Krakova a Przemysle na východě Polska nedaleko ukrajinských hranic. Vlak EuroCity Báthory bude nově jezdit až do Terespolu na polsko-běloruských hranicích. Většina spojů Valašského expresu ale naopak bude zkrácena, stejně tak EuroCity Porta Bohemica.

I vnitrostátní doprava se dočká řady změn. Jihočeská města Třeboň a České Velenice budou mít po mnohaleté přestávce přímé spojení s Prahou, a to až čtyřikrát denně. U některých spojů, například rychlíků Rožmberk linky R 11 dojde k rozšíření počtu jízd. Některé z nich totiž jezdily jen ve vybrané dny v týdnu, nově ale pojedou každý den.

Zlepšení čeká také například cestující mezi Prahou a západními Čechami - nově pojede víc přímých vlaků do Klatov, které by se navíc měly zrychlit. Poslední večerní rychlík z Děčína do Prahy ve 21:46 bude nově jezdit každý den. V současnosti jezdí pouze v neděli, což se Severočechům dlouhodobě nelíbí. Na kompletní přehled změn se podívejte na stránkách Českých drah ZDE.

Praha

Pražský dopravní podnik také ohlásil změny, které spustí od prosince. Většina těch významnějších bude již od 1. prosince. Vzniknou nové spoje - novinkou je například linka 171 z Depo Hostivař přes Černý most až po zastávku Ve Žlíbku. Některé linky budou zrušeny a nahrazeny jinými, například linku 192 z Nemocnice Pod Petřínem na Florenc nahradí 194. Ta se zároveň prodlouží.

Nová linka 204 spojí Obchodní centrum Černý most se zastávkou Sídliště Petrovice. Některé linky posílí spoje v pracovní dny, jiné budou mít nově autobusy s větší kapacitou. U některých spojů by se lidé měli připravit naopak na prodloužení intervalu. Například linka 110 bude mít ráno místo desetiminutového intervalu dvanáctiminutový.

Začátkem prosince se také změní názvy dvou zastávek. Krausova, přes kterou jezdí linky 158, 195 a 201, se změní na Sídliště Letňany a Milovice, Rozc. Zbožíčko, přes kterou vedou linky 432, 434 a 497, bude mít nově název Milovce, Třešňová. Na další změny v pražské MHD se podívejte ZDE.

Od 15. prosince pak přijdou další změny, podle mluvčího Pražské integrované dopravy Filipa Drápala ale budou drobné a marginální. Jedinou významnější změnou bude spuštění integrace I. etapy oblasti Rakovnicka, které zahrnuje autobusové linky na trase Praha - Rakovník a regionální linky mezi Kladnem, Berounem a Rakovníkem. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID stejně jako v hlavním městě, a to včetně využití tzv. lítačky.

Brno

Podobný systém změn zvolilo i druhé největší město České republiky. Během celostátní změny jízdních řádů od 15. prosince se změní i ty brněnské. Jedná se však především o drobné úpravy.

Ke dvěma důležitým změnám v brněnské MHD dojde už 30. listopadu. "První z nich je otevření tramvajové trati v Zábrdovické ulici, a tedy obnovení tramvajových linek 2 a 3 na Starou osadu," uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

"Zároveň Dopravní podnik města Brna zprovoznil nový úsek trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova. Tato novinka s sebou nese i úpravu tras autobusových linek ve východní části města Brna – od Židenic přes Vinohrady až po Líšeň," doplnila oznámení změn Tomaštíková.

"Protože byl zaznamenán velký zájem veřejnosti o zachování linky x27, bylo po důkladném zvážení zachováno přímé spojení mezi Dělnickým domem a sídlištěm Vinohrady. Toto spojení bude nově zajišťováno úpravou trasy linky 78, která nově obslouží sídliště Vinohrady a také zastávku Strnadova," dodala Tomaštíková.