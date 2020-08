Vojtěch má plán na nákupy vakcín. Už ví, kteří lidé dostanou přednost

Svět netrpělivě vyhlíží připravovanou vakcínu proti koronaviru. Pracují na ní desítky vědeckých týmů. Evropská unie (EU) bude objednávky koordinovat a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v pondělí pověřili, aby připravil předobjednávky.

"Zatím není na stole konkrétní vakcína, ale je tady několik slibných vakcín, které je potřeba již předobjednat. První smlouvu o smlouvě budoucí uzavřeme s firmou Astra Zeneca," uvedl Vojtěch na twitteru s tím, že další smlouvy by měly přijít na řadu záhy.

Odbornci se shodli, e v prvn fzi by mlo bt prookovno 3,5 milion lid, a to rizikov skupiny senioi, nemocn, zdravotnci, pracovnci v socilnch slubch a IZS. Prvn dodvky by mly dorazit u ke konci roku, v prvn polovin ptho roku pak dal.