Za chaos mohou Babiš s Vojtěchem, nezvládá to, sepsul ministra Fiala

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek uvedl, že ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) s pravidly nošení roušek uvedli v omyl podřízení. Pustil se také do epidemiologa Rastislava Maďara. Podle Petra Fialy, předsedy opoziční ODS, je však zodpovědnost za chaos na bedrech předsedy vlády. Vojtěch prý nedokáže dělat svou práci dobře.

Kritika vlády Andreje Babiše za rouškový chaos neutuchá. Zatímco Babiš označil za viníky špatné komunikace odborné týmy ministerstva zdravotnictví, které podle něj "uvedly Vojtěcha v omyl", opoziční poslanec Petr Fiala za ně považuje právě Babiše s Vojtěchem.

"Pokračuje tady ten chaos, kterého jsme byli svědky v posledních měsících. Ministr zdravotnictví absolutně nezvládá svou praci," obul se Fiala ve vysílání TV Nova do Vojtěcha.

Podle šéfa ODS za to může Babiš. "Ten, kdo za to nese zodpovědnost, je samozřejmě premiér. Ta situace je poměrně vážná. Vidíme, že tady najednou nerozhodují epidemiologové, ale marketingový tým pana premiéra, nebo jak se pan premiér vyspí. Lidé už si z toho dělají legraci," pokračoval Fiala.

"Je to sice úsměvné, ale nikdo už nebude brát ta rozhodnutí, která vláda udělá, seriózně. Tohle je kocourkov a ne odpovědná politika," dodal.

Roušky měly být ještě ve středu od 1. září povinné i ve školách nebo kadeřnictvích, ve čtvrtek se Babiš sešel s Vojtěchem a pravidla seškrtali. Babiš v pátek naznačil, že za zmatky může především epidemiolog Rastislav Maďar, jehož tým od pátku "za trest" spadá pod hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou. Prý ho však nikdy neviděl. Podrobnosti si přečtětě zde.

"Já si myslím, že pan ministr byl uveden do omylu, že zkrátka všichni na to mají stejný názor, a včera (ve čtvrtek, pozn. red.) se ukázalo, že to nebyla pravda," prohlásil Babiš.

O tom, že vina padá na Maďarovu hlavu, nechtěl Fiala slyšet. "Já nejsem epidemiolog, ale politik, takže mohu hodnotit práci politiků. Ten, kdo nese politickou odpovědnost, je premiér a ministr zdravotnictví. Oni byli u všech těch rozhodnutí, říkají to lidem. Že se během několika dnů nebo hodin vydají tři rozdílná rozhodnutí, je přece odpovědnost premiéra a ministra zdravotnictví, který tu situaci absolutně nezvládá," uzavřel Fiala.

