Volal nám sám premiér Babiš, říká nakažená pracovnice Klokánku

Zástupci Fondu ohrožených dětí, který v Česku spravuje síť Klokánků, si v pondělí stěžovali, že se do jejich zařízení dostal Covid-19. Ministerstvo práce a sociálních věcí se o ně údajně vůbec nezajímá. Do případu se nakonec vložil sám premiér Andrej Babiš.

Organizace Fond ohrožených dětí uvedla, že se u jedné z pracovnic objevil koronavirus poté, co přišla do styku s nově příchozími dětmi. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž neschválilo testování dětí při přijetí do Klokánků.

"Ty děti měly informaci, že jsou pozitivní na Covid, ale velmi se bály to přiznat a přišly na vlastní žádost, protože to měly doma velmi obtížné,“ řekla pro TN.cz nakažená pracovnice Hanka Kupková, která je zároveň také předsedkyní FOD.

"Co se týče testování dětí, MPSV nemá možnost testování dětí ve ZDVOP (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoci) zajistit nebo nařídit. Testování se zde, obdobně jako v jiných situacích, zakládá na indikaci lékaře nebo hygieny,“ uvedla mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Michaela Buchtová.

Fond podle svých slov nedostává pro Klokánky od státu žádné ochranné pomůcky, včetně roušek a respirátorů. Nemá nárok ani na žádné příplatky, jelikož se nejedná o sociální službu.

"Pokud jde o zajištění pomůcek, mají ZDVOP možnost jejich nákupu z prostředků státního příspěvku, který je zřizovatelům ZDVOP vyplácen. Dle zatím zaslaných dat od krajských úřadů bylo do současnosti v roce 2020 vyplaceno přes 81 mil. Kč z tohoto státního příspěvku, z toho přes 35 mil. Kč obdržel Fond ohrožených dětí, potažmo Klokánky,“ doplnila Buchtová.

Do případu nákazy v Klokáncích se nakonec vložil také premiér Andrej Babiš, který slíbil rychlou nápravu. "Ministerstvo s námi moc nekomunikuje. Kontaktovala nás sama vláda, a to přímo pan Andrej Babiš. Pan premiér už teď zahájil proces, aby nás zásobili těmi pomůckami. To je pro nás největším přínosem, protože v některých Klokáncích už se Covid objevil,“ dodala Hanka Kupková.