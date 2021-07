Volby 2021: Jak volit mimo domov? Musíte si včas vyřídit dokumenty

Volby do Poslanecké sněmovny se blíží. Ne všichni lidé ale budou 8. a 9. října v místě svého trvalého bydliště. I tito lidé mohou volit, musí si ale včas vyřídit potřebné dokumenty.

Nejběžnější formou hlasování ve volbách je zajít do volební místnosti ve volebním okrsku, kde trvale žijete. V řadě případů to ale nejde. O právo volit ale nepřijdete ani pokud jste na dovolené, služební cestě, v nemocnici nebo v karanténě kvůli covidu-19.



Ve většině z těchto případů je potřeba si vyřídit voličský průkaz, na který může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O průkaz lze žádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.



Žádost o průkaz lze podat v písemné nebo v elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021. Osobně lze o průkaz zažádat až do 6. října 2021 do 16.00 hodin. V takovém případě se volič dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.



Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tedy 23. září 2021. Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Jak volit mimo trvalé bydliště?



Pokud hlasujete mimo svůj volební okrsek a máte voličský průkaz, tak můžete hlasovat v jakékoliv volební místnosti v Česku a ve světě. S sebou musíte mít doklad totožnosti a voličský průkaz, který musíte odevzdat okrskové volební komisi.



Jak volit z domova?



Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Jak volit z nemocnice?

Volit můžete i ze zdravotnického zařízení a v tomto případě máte dokonce tři možnosti. Pokud dopředu víte, že v zařízení budete, tak se můžete zapsat do zvláštního seznamu voličů. Údaje o takových voličích předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu v jejím územním obvodu nejpozději 1. října 2021 do 14.00 hod. Tuto možnost využívají hlavně lidé, kteří jsou v nemocnici dlouhodobě nebo je čeká plánovaná operace.



V případě, že o hospitalizaci předem nevíte, tak lze volit s voličským průkazem. Pokud si ho nestihnete vyřídit, tak existuje ještě třetí možnost. Ta se ale týká pouze lidí, kteří jsou hospitalizování v zařízení, které je ve stejném volebním okrsku jako jejich trvalé bydliště. Ti můžou požádat, aby komise přišla k nim.



Jak volit v zahraničí?



Volit můžou i Češi, kteří žijí v zahraničí nebo jsou tam na dovolené. Státní volební komise letos losem určila, že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje. Hlasy ze zahraničí se tak přičtou k hlasům lidí v Ústeckém kraji.

Možnosti, jak se voleb účastnit v zahraničí, jsou dvě. Buď využít voličský průkaz nebo se nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Zvláštní seznam využívají hlavně lidé, kteří v cizině pobývají dlouhodobě. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy do 29. srpna 2021. Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí.

Jak volit v karanténě?



Pro letošní volby do Poslanecké sněmovny se chystá také varianta pro lidi v karanténě nebo izolaci kvůli nemoci covid-19. Lidé budou hlasovat podobně jako při loňských krajských a senátních volbách například do přenosné schránky nebo z auta na volebních stanovištích.