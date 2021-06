Volby by v červnu vyhrála koalice Pirátů a STAN. ANO by bylo druhé

Kdyby se volby konaly v červnu, podle průzkumu agentury SANEP by je vyhrála koalice Pirátů a STAN s 24,7 %. Koalice oproti květnovému průzkumu ztratila 1,6 procentního bodu, přesto si ale stále drží své prvenství.

Na druhém místě by skončilo hnutí ANO s 22,3 %. Vládnoucí hnutí premiéra Babiše tak dosáhlo oproti květnu prakticky totožného výsledku. Náskok Pirátů a STAN se za posledních několik měsíců značně snížil.

Třetí příčku by získala koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 20,1 %. V květnu by je přitom volilo 18,5 % voličů. Jde o druhý měsíc v řadě, kdy koalice získává stále silnější voličské preference.

Na čtvrtém místě by v červnu skončila SPD pod vedením Tomia Okamury se ziskem 10,7 %. Za SPD by se umístili sociální demokraté s 5,3 %. Do Sněmovny by se v červnu ještě těsně dostala KSČM s 5,1 %.

Své šance pro vstup do Sněmovny ale stále zvyšuje Přísaha Roberta Šlachty, která by nyní získala 4,5 %. Na vstup do dolní komory Parlamentu to ale zatím nestačí.

