ŽIVĚ: Hamáček jedná s opozicí o volbách pro lidi v karanténě. Sledujte tiskovku

Velký rozruch vyvolala minulý týden zpráva, že lidé, kteří budou 2. a 3. října v karanténě, nebudou moci hlasovat v krajských a senátních volbách. Opozice kritizovala vládu, že se nesnaží toto zvrátit, ministr vnitra Hamáček ještě před týdnem uváděl, že do voleb se změna stihnout nedá.

Teď ale ministerstvo zřejmě našlo cestu, v úterním vysílání Českého rozhlasu to prozradil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. "Vymysleli jsme varianty, které jsou poměrně jednoduché, ale vyžadují změnu volebního zákona," řekl Mlsna Českému rozhlasu.

Prozradil také, že i ve volebních místnostech budou platit epidemiologická opatření jako dezinfekce či plexiskla chránící volební komisi.

Na úterní dopoledne svolal ministr vnitra setkání předsedů parlamentních stran, kde s nimi bude možnosti, jak lidem umožnit hlasování, probírat. Potřebnou změnu zákona by sněmovna mohla schvalovat ve zrychleném řízení v srpnu či v září.

Pandemie koronaviru už ovlivnila volby po celém světě i v České republice. Doplňovací volby do Senátu za zemřelého senátora Jaroslava Kuberu se na Teplicku měly původně konat 27. a 28. března, vláda je ale 15. března s ohledem na zákaz volného pohybu odložila na neurčito. Nejvyšší správní soud to následně označil za krok mimo pravomoc vlády. Prezident nový termín stanovil na 5. a 6. června, druhé kolo následovalo o týden později, volební účast byla necelých 16 % v 1. kole a 9 % v kole druhém.

Ve světě byly odloženy třeba polské prezidentské volby – z 10. května na 28. června, či ruské referendum o změně ústavy z 22. dubna na 1. července.

Zbv 65 dn do voleb. A my se musme vypodat s 3 okruhy problm v tto souvislosti. A proto, e odmtme odklad.

1.Lid, kte chtj volit a budou u njakou dobu v karantn

2.Lid, kte se do karantny "dostanou" v 1./2. den voleb

3.Lid, kte koronavirus maj a nev to