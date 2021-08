Volby v srpnu by podle průzkumu vyhrálo ANO, koalice PIRSTAN ztrácí

Vládní hnutí premiéra Andreje Babiše by v aktuálním srpnovém měření společnosti SANEP vyhrálo volby do Sněmovny se ziskem 24,6 %, což představuje oproti červenci tohoto roku nárůst o jeden procentní bod.

Na druhém místě by se ziskem 21,3 % skončila koalice SPOLU, tedy uskupení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. V aktuálním průzkumu si toto koaliční uskupení oproti minulému měsíci také zhruba o procentní bod polepšilo. Prvenství si zatím drží koalice SPOLU ve dvou krajích, a to v Jihočeském (23,5 %) a v Praze (34,6 %).

Koaliční uskupení PIRSTAN (Piráti a STAN) by nyní skončilo na třetím místě se ziskem 20,7 %. Oproti předešlému měsíci si ale pohoršilo o téměř tři procentní body, konkrétně 2,7 %.

"Tento prudký pokles voličských preferencí jen pár měsíců před volbami není pro jakýkoli politický subjekt dobrou zprávou, zvláště v době, kdy se na plné obrátky rozjíždějí předvolební kampaně," upozorňuje SANEP.

Očekávaný duel "Babiš vs. Bartoš“ v Ústeckém kraji se prozatím též vyvíjí více v prospěch šéfa ANO. V srpnu by v Ústeckém kraji vyhrálo hnutí ANO nad koalicí PIRSTAN o více než deset procentních bodů.

Na čtvrtém místě se drží SPD pod vedením Tomia Okamury se ziskem 9,8 procentních bodů. KSČM je aktuálně v pořadí pátá (5,3 %). Do Poslanecké sněmovny by se poprvé v měření společnosti SANEP dostalo i hnutí Roberta Šlachty Přísaha se ziskem 5,2 procentních bodů, což je o 0,3 % více než v předchozím měsíci. Do Sněmovny by se v srpnu dostala ještě i ČSSD (5 %).

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by se naopak ani v srpnu nedostalo koaliční uskupení Trikolóra/Svobodní/Soukromníci (3 %), stejně tak jako Aliance pro budoucnost (2,4 %) a Strana zelených (1,7%).

Anketa Máte v plánu jít k volbám do Sněmovny? Ano a vím přesně, koho budu volit 98 51 hlasů Ano, ale ještě nemám favorita 2 1 hlas Ne, k volbám nepůjdu 0 0 hlasů Hlasovalo 52 lidí.

Váhání voličů politické strany příliš netíží, budou chtít zaujmout svými programy: