Vrátí se děti 2. listopadu určitě do škol? Ministři si protiřečí!

Jedním z opatření, které začalo ve středu ráno platit, je uzavření 1. stupně základních škol. Děti se mají do lavic vrátit zpátky až po podzimních prázdninách - v pondělí 2. listopadu. Jako jistotu to v úterý prezentoval jak ministr školství Robert Plaga, tak šéf resortu zdravotnictví Roman Prymula (oba za ANO). Jenže Plaga později obrátil.

Ministr školství totiž v úterý večer v České televizi řekl, že první stupně základek se 2. listopadu nakonec otevřít nemusejí. A to prý v případě, že zavedená protiepidemická opatření nebudou fungovat a Covid-19 se bude dál rychle šířit. Přitom ještě odpoledne rodiče malých dětí ujišťoval, že se žáci prvního stupně 2. listopadu do tříd "vrátí za všech okolností."

Stejně mluvil ve svém úterním večerním televizním projevu také ministr zdravotnictví Roman Prymula. "Vím, že je to velký zásah pro všechny rodiny, ale dobrá zpráva pro vás, rodiče žáků prvního stupně, je, že 2. listopadu se děti do škol vrátí," řekl Prymula. A na svých slovech trvá i ve středu.

Je shoda, e hlavnm kolem je nyn snit slo R a poty nakaench. Proto bylo teba uzavt koly. Dti toti pen vir do rodin. Jsem rd, e mi vyel @RobertPlaga se zavenm Z vstc. J zase vnmm, e je nutn dodret termn 2. 11. pro nvrat dt na 1. stupe. — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 14, 2020

Jenže v úterý večer Plaga v České televizi popřel slova jak svého kolegy, tak svá vlastní. Návrat nejmladších školáků prý bude záležet na reprodukčním čísle. "Pokud bude 1,5, nevrátí se. "Pokud zůstane to reprodukční číslo, tak je to obrovská katastrofa a vůbec se nebudeme bavit o návratu dětí do škol," varoval Plaga. Zároveň by pak podle něj musel nastat lockdown, tedy plošné uzavření Česka.

Podle Prymuly je reprodukční číslo aktuálně právě na hodnotě 1,5 a vláda chce, aby ho nová opatření (kromě úplného uzavření základek od středy platí také zákaz pití alkoholu na veřejnosti nebo zákaz shlukovat se ve více než šesti lidech) srazila na hodnotu 0,8.

V provozu od středy zůstávají jen speciálně vyčleněné školy pro děti lidí, kteří jsou pro zvládání epidemie koronaviru klíčoví - například zdravotníků nebo členů bezpečnostních sborů. Personál se v nich stará o omladinu od tří do deseti let věku.

Nejde každopádně o první zmatky provázející kroky vlády. Například v pondělí ministr zdravotnictví na twitteru nejprve napsal, že od středy budou nově povinné roušky na zastávkách veřejné dopravy. Nařízení ale nakonec začalo platit o 24 hodin dříve, tedy už o půlnoci z pondělí na úterý.

Jak speciální školy fungují, zjistíte v reportáži TV Nova: