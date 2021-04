Opozice zuří: Babišův výrok o Vrběticích je skandál, ať odstoupí

Premiér Andrej Babiš (ANO) při pondělní konferenci prohlásil, že výbuch ve Vrběticích byl jen útokem na zboží. "Nebyl to akt státního terorismu, byl to útok na zboží, které patřilo bulharskému zbrojaři. Přítomnost agentů GRU na našem území je absolutně nepřijatelná," prohlásil.



Tím ale vyvolal vlnu nevole. "Vystoupení Andreje Babiše na tiskové konferenci je naprosto skandální. Místo premiéra suverénní země předstoupil mluvčí ruské vlády, který vědomě zlehčil nepřátelský akt ze strany Ruska. Už chybí jen to, aby se omluvil, že ve Vrběticích sklad byl. Premiér musí skončit," okomentovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



"Andrej Babiš zase vysvětluje, že když ruští agenti vyhodí na území cizího státu něco do povětří, při tom zemřou lidé, tak že je to 'útok na zboží', ne akt státního terorismu – ale tomu taky moc nikdo nerozumí. Vážně se někdo diví, že tato vláda nemá naši důvěru?" položil řečnickou otázku předseda občanských demokratů Petr Fiala.

"Takže podle pana premiéra nešlo o teroristický útok na ČR?! Co to teda bylo? Pár ruských agentů šel na výlet a omylem zapomněli v našem vojenském skladu bombu? Neomluvíme se jim ještě, že to bouchlo moc brzy? To snad nemohl myslet vážně!" zhrozil se předseda lidovců Marian Jurečka.

Babiš to schytal i na sociálních sítích



Babišovo vyjádření rozohnilo také uživatele na sociálních sítích. Mnoho komentářů se objevilo také na facebookovém profilu premiéra. "Prosím, rezignujte a ve veřejných funkcích se už neangažujte. To, co jste dnes předvedl na tiskové konferenci, byla buď ukázka totálního diplomatického amatérismu, anebo osobní zbabělosti. Takto slabého premiéra jsme ještě neměli..." napsal Miroslav.



"Pane premiére, to, že ve Vrběticích to byl útok na zboží, snad ani nemůžete myslet vážně, vždyť tam zemřeli dva lidé, ty teda považujete za zboží? Nechcete ve stínu posledních událostí rezignovat? To, co jste předvedli s panem Hamáčkem, je teda vrchol diletantství," prohlásila Marie.



"A kolik by muselo umřít lidí, abyste je nepovažoval jen za zboží? Co takhle udržet si zbytky důstojnosti a odstoupit?" ptal se Zdeněk.



"Skandální, co z vás padá, agente. Vás, Hambáčka a hradního zlodědka i s jeho tlupou by měli zavřít až zčernáte. Vlastizrádci," zveřejnila rázné vyjádření Eva.



"Zemřeli tam dva občané české republiky! Tomu říkáte útok na zboží?" sdělil Jiří. Další lidé zase uváděli, že teroristické útoky z 11. září 2001 by zřejmě český premiér označil za "útok na sídlo firmy".



Babiš později své vyjádření doplnil. "Ano, zopakoval jsem, co na jednání vlády prohlásil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Akce ruských agentů nebyla aktem státního terorismu proti České republice. Byl to akt terorismu na našem území. To na věci nic nemění. Je to absolutně nepřijatelné," uvedl na facebooku.

"Trestní zákoník nezná pojem státní terorismu. Je čistě na politické reprezentaci, jak toto jednání v politické a mediální rovině označí," vyjádřil se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Aktuln vyjden nejvyho sttnho zstupce Pavla Zemana ke kauze Vrbtice: pic.twitter.com/zddt3pc24V — Nejvy sttn zastupitelstv (@NSZ_info) April 20, 2021

