Výlet za málo peněz? Tyhle místa můžete v Krakově navštívit zadarmo!

Krakov je v posledních letech vyhledávanou destinací a má také proč. Úchvatná historická atmosféra na vás dýchne hned, jakmile projdete pomyslnými branami města. Památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO okouzlí jistě i vás, jejich historie je totiž ohromující.



Pokud máte hluboko do kapsy, nemusíte si zoufat. Připravili jsme pro vás seznam, díky kterému můžete pěkně ušetřit! V Krakově na vás čeká spousta míst, za která nemusíte utratit ani korunu. Stačí si jenom návštěvu dobře naplánovat.

1. Rynek Underground Museum

Tohle muzeum umožňuje volný vstup každé úterý, s výjimkou prvního úterý v měsíci, kdy je zavřené. Díky němu můžete prozkoumat město od pravěku až po moderní dobu. Nabídne vám procházku historií Krakova, jeho původními ulicemi a sklepy budov.

2. Tovární muzeum Oskara Schindlera

Vstup zdarma je možný každé pondělí, kromě prvního pondělí v měsíci, kdy je muzeum zavřeno. Před návštěvou si rozhodně pusťte film Schindlerův seznam. Díky práci v této továrně zachránil Schindler za druhé světové války tisíce židů. V současnosti najdete v tomto muzeu stálou expozici, která vám přiblíží Krakov za nacistické okupace.

3. MOCAK

Hned vedle továrny Oskara Schindlera najdete muzeum současného umění. MOCAK nabízí vstup zdarma každé úterý a jeho návštěva stojí opravdu za to! Pokud nejste muzejní typ, mohlo by tohle místo změnit váš názor. Kreativitě se tu meze opravdu nekladly!

4. Královský hrad na Wawelu

Toto staré sídlo polských králů je srdcem polské kultury a historie. Vybrané výstavy jsou od 1. dubna do 31. října zdarma každé pondělí, a to v čase od 09:30 do 13:00. Od 1. listopadu do 31. března jsou poté zdarma každou neděli od 10:00 do 16:00. Pokud vás bude tlačit čas a výstavu do programu zařadit nestihnete, rozhodně si vyšlápněte alespoň kopec ke hradu. Už jen arkádové nádvoří vás zajisté ohromí.



5. Archeologické muzeum

Úžasnou sbírku památek z dávné minulosti si lze prohlédnout zdarma každou neděli. K vidění jsou pravěké artefakty a dochované předměty z různých období až do raného středověku. Ze zdejších zahrad můžete navíc pořídit dokonalé fotky na památku, přímo odtud se totiž naskýtá úchvatný pohled na kopec Wawel a hrad.



6. Manggha muzeum

Pokud jste fanouškem japonského umění a kultury, neměli byste toto místo vynechat. Nachází se hned naproti historickému kopci Wawel a umožní vám nahlédnutí do jiného světa. Navštívit zadarmo můžete tohle muzeum každé úterý. Po prohlídce se zastavte v místní kavárně a vychutnejte si některý z široké nabídky čajů spolu s výhledem na Wawel.

Náš tip: Chcete si užít Krakov opravdu naplno? Tak nechte auto doma v garáži a kupte si lístky do nočního vlaku. Nejenže si ušetříte nervy za volantem, ale přes noc se můžete v poklidu vyspat a ráno budete odpočatí na pořádný průzkum města.