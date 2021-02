Vystrčil: Vláda neměla právo vyhlásit stav nouze. Zvažuje ústavní stížnost

Ještě není 100% potvrzeno, že na ústavní stížnost skutečně dojde. "Je to jedna z variant, která běží. Řeším teď, že kdyby došlo k podání stížnosti k Ústavnímu soudu, tak jestli by bylo dost podpisů," prozradil redakci TN.cz Vystrčil.

Na nedělní tiskové konferenci vláda své rozhodnutí zdůvodnila žádostí hejtmanů, kterým by stav ohrožení na řešení současné epidemiologické situace údajně nestačil. Stav ohrožení vyhlašuje každý hejtman zvlášť a platí jen na území jeho kraje. Pravomoci jsou přitom oproti nouzovému stavu omezené.

Podle vlády se tak jedná o "jinou skutkovou podstatu, než o kterou se opíral stávající nouzový stav", který končí o půlnoci z neděle na pondělí. O tom, že se jedná o nový nouzový stav a nikoliv o pokračování toho stávajícího, podle Vystrčila není pochyb.

"Je ale otázkou, jestli to vláda mohla udělat, anebo ne. Já si myslím, že nikoliv. To by potom znamenalo, že ho může vyhlásit kdykoliv. Potom by to právo zrušit ho Poslaneckou sněmovnou bylo zbytečné, protože kdykoliv by to udělala, tak by ho vláda mohla vyhlásit znovu," zdůvodnil zvažovanou ústavní stížnost předseda Senátu.

"Tou "poškozenou" je teď Poslanecká sněmovna, takže i ona teď může pracovat na podání ústavní stížnosti. To všechno teď řešíme. Je tedy otázkou, zda se obrátit na Ústavní soud, pokud ano, kdo se má obrátit a jakým způsobem. Týká se to spíš Sněmovny, než Senátu," uvedl Vystrčil.

"Mě zajímá, jak se k tomu poslanci postaví v úterý, nebo kdy to budou projednávat. Definitivní rozhodnutí, jestli to půjde k Ústavnímu soudu, zatím nepadlo," dodal.

V neděli odpoledne Vystrčil zaslal premiérovi a členům vlády dopis, ve kterém zdůraznil, že nesmí jednat proti vůli Poslanecké sněmovny. A to ani ve chvíli, kdy o nouzový stav žádají hejtmani. "Já jsem čekal, jak pan premiér zareaguje, pan premiér a vláda zareagovali tak, že nevzali v úvahu moje upozornění," konstatoval.