Kdy v Česku otevřou obchody a zahrádky? Vládu inspiruje tato země

Portugalsko patřilo mezi nejvíce zasažené země nemocí covid-19, ale díky tvrdým a efektivním opatřením se mu podařilo dostat se naopak mezi nejlepší země. Česká vláda dlouhodobě přiznává, že právě Portugalskem se chce inspirovat.

"Myslím si, že jestli máme mít jasný přehled, stačí se podívat na postup v Portugalsku," řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Inspiraci našli Češi hned u očkování. Portugalci totiž začali přednostně očkovat učitelé. To samé se děje i v Česku. K očkování proti covidu-19 se v České republice registrovalo více než 213 tisíc pracovníků ve školství z celkových přibližně 300 tisíc.

Portugalci díky očkování učitelů mohli už 15. března otevřít mateřské školy a první stupeň základních škol. V první vlně rozvolnění povolila portugalská vláda také provoz kadeřnictví, kosmetických salónů, knihoven nebo knihkupectví.

Českou republiku čeká první vlna rozvolňování možná v pondělí 12. dubna. Ten den by podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) měl padnout zákaz cestování mezi okresy a nočního vycházení.

Do škol by se také měly vrátit některé děti. Konkrétně předškoláci a rotačně také žáci prvního stupně základních škol. O dalších plánech zatím česká vláda nepromluvila. Pro částečnou představu se ale můžeme podívat právě do Portugalska.

Druhá vlna rozvolňování začala na Pyrenejském poloostrově 5. dubna, tedy přesně po 21 dnech. Školy se otevřely i pro žáky druhého stupně, v provozu jsou nově také muzea, galerie nebo zahrádky restaurací.

Třetí vlna je v plánu na 19. dubna. Podle webu PortugalNews by se měly otevřít střední a vysoké školy. Rozvolnění se má konečně dočkat i kultura - konkrétně kina, divadla nebo koncertní haly.

S omezeními by měly otevřít také restaurace. U jednoho stolu by mohly sedět maximálně čtyři osoby a byla by omezená otevírací doba. Povoleny by byly také venkovní sportovní aktivity ve skupinkách do šesti osob.

Zatím poslední oznámená vlna rozvolnění čeká Portugalce 3. května. Restaurace by mohly fungovat bez časového omezení, ale u stolu by mohlo sedět maximálně šest osob, venku až 10. Bez omezení by mohly fungovat sportovní aktivity nebo posilovny.

Povoleny by také byly vnitřní a venkovní akce jako například svatby nebo křtiny. Platilo by omezení na 50 % kapacity daného místa.

Podívejte se, jak vypadala situace v Portugalsku ještě v únoru: