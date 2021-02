WHO po návštěvě Wu-chanu: "Čína odmítla poskytnout všechna data!"

O podezřelém chování čínských úřadů promluvil Dominic Dwyer, australský expert na infekční nemoci a člen vyšetřovatelského týmu WHO, který od poloviny ledna pobýval ve městě Wu-chan, tedy prvním epicentru pandemie koronaviru.

Podle australského zpravodajského webu abc.net.au Dwyer uvedl, že čínské úřady odmítly poskytnout surová data o prvních případech covidu-19. Tým po nich požadoval údaje o 174 případech, které Čína odhalila v prosinci roku 2019 a dalších.

Místo surových dat, která obsahují podrobnosti, jako jsou například veškeré otázky položené pacientům a jejich odpovědi, ale WHO dostala jen shrnutí. Získání přístupu k nezpracovaným údajům přitom bylo podle Dwyera obzvlášť důležité, protože pouze polovina ze 174 nakažených byla na trhu s mořskými plody, kdy byl virus poprvé odhalen.

Některé závěry čínských úřadů byly navíc pro vyšetřovatele těžko pochopitelné. Není jasné, jak k nim dospěly.

Shrnující zpráva o zjištěních WHO ve Wu-chanu by mohla být k dispozici již příští týden. Tým v prvním ohnisku covidu-19 pobýval čtyři týdny. Cílem návštěvy bylo shromáždit údaje, které by pomohly odhalit původ pandemie.

S největší pravděpodobností se lidé koronavirem nakazili od zvířat, uvedl tento týden tým WHO. "Návštěva odborníků WHO ve Wu-chanu nijak dramaticky nezměnla současné vnímání počátku pandemie," cituje agentura AP vedoucího mise Petera Bena Embareka.

Podle vyšetřovatelů je nepravděpodobné, že by virus SARS-CoV-2 unikl z laboratoře, což je teorie, kterou zastával mimo jiné i bývalý americký prezident Donald Trump. Jiný člen mise, dánská vědkyně Thea Koelsen Fischerová však novinářům řekla, že nelze vyloučit možnost dalšího vyšetřování.

Tým WHO přiletěl do Číny v polovině ledna. Na okolnosti návštěvy se podívejte s reportáži TV Nova: