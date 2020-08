Za jediný den ubylo přes 600 pacientů s Covid-19. Ministerstvo to objasnilo

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje údaje o koronaviru v České republice. Vzhledem k přetížení hygienických stanic se nicméně stává, že nová čísla občas působí jako chyba. Například po úterní aktualizaci ze dne na den ubylo přes 600 nemocných. To však podle ministerstva neznamená, že by se za jediný den uzdravily stovky lidí.

V pondělí na webu ministerstva zdravotnictví bylo u aktivních případů napsáno číslo 5 816, v úterý to ale bylo už jenom 5 181. Zdálo se tak, že během jediného dne ubylo hned 635 pacientů s onemocněním Covid-19. Podle ministerstva je důvod značného poklesu prostý - jedná se o tzv. validační mechanismus.

Validace sama o sobě znamená ověřování informací, v tomto případě kontrolu dat o počtu nakažených. Neznamená to proto, že by se zázračným způsobem stovky lidí za jediný den vyléčily, ani že by ministerstvo záměrně hýbalo se statistikou, vysvětluje tisková mluvčí resortu zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

"Krajské hygienické stanice jsou pravidelně dotazovaný na tzv. validační report ohledně již vyléčených případů. Nejedná se o počet vyléčených případů v jeden den ani o úpravu statistiky, ale jde o doplnění vyléčených případů do statistiky za poslední období do databáze ze strany jednotlivých stanic," upřesňuje.

Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek už dříve prohlásil, že provádění kontroly je zcela běžné a vzhledem k současné situaci a přetížení některých hygienických stanic je pochopitelné, že se auditu věnují se zpožděním. Na konci července totiž ve statistice náhle ubylo 1800 nakažených.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prohlásil, že chaos v číslech je následkem dlouhodobého personálního podstavu na hygienických stanicích. Opozice ale kritikou nešetří. "Má si zařídit pořádek v tom, že fungují krajské hygienické stanice a že se ta data aktualizují průběžně," tvrdí poslanec za Piráty Jakub Michálek.

Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova:

Ke středeční jedné hodině ráno bylo v České republice 4 934 aktivních případů, přičemž v úterý přibylo 282 lidí s pozitivním testem na Covid-19. Celkem se tak v Česku od začátku epidemie nakazilo již 20 483 lidí. V nemocnicích aktuálně pobývá 122 z nich.