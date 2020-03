Za porušení zákazů v nouzovém stavu hrozí milionové pokuty i tvrdé tresty

Nouzový stav bude trvat třicet dní, počínaje 12. březnem. Některá opatření platí od čtvrteční 14. hodiny, další se přidají během následujících dvou dní.

Premiér Andrej Babiš vyhlásil například omezení cestování do rizikových oblastí, od páteční půlnoci platí zákaz vstupu cizinců pocházejících z rizikových oblastí i zákaz cestování Čechů do těchto zemí. Týká se to následujících zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie.

"Nejbezpečnější je aktuálně necestovat vůbec," doporučil ministr vnitra Jan Hamáček. Porušení tohoto nařízení bude považování za trestní čin.

Existuje jen výjimka pro cestování za prací v příhraničních oblastech, které má umožnit Čechům pracujícím v určité vzdálenosti za hranicemi, cestovat do zaměstnání přes několik určených hraničních přechodů, konkrétně sedm rakouských a deset německých. "Budou potřebovat doklad totožnosti a potvrzení od zaměstnavatele, které budou vyžadovat hlídky na hranicích," vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček. Kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem budou od páteční půlnoci.

Původní omezení společenských a kulturních akcí s účastí nad sto osob se zpřísnilo, od páteční šesté hodiny ranní se snižuje na třicet lidí. Výjimku mají jen zasedání orgánů veřejné moci a soudů a také pohřby.





Restaurace a jiná stravovací zařízení musejí být mezi osmou hodinou večerní a šestou hodinou ranní uzavřena, nové nařízení vstoupí v účinnost v pátek v šest hodin ráno. Ke stejnému termínu se uzavírají i wellness centra, koupaliště, sportoviště (s výjimkou venkovních), posilovny, solária, sauny, knihovny, společenské kluby a galerie.

Nadále platí nutnost nastoupit po návratu z pobytu na území Italské republiky do nucené domácí karantény. Výjimky mají piloti letadel, řidiči nákladní přepravy a záchranáři.

Porušení karantény se bude trestat pokutou až do výše tří milionů korun. Kontroly probíhají namátkově, pomáhá při nich i policie. Stát má k dispozici údaje o všech lidech v povinné karanténě.