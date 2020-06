Za Tadeáška hoří desítky svíček. Lidé spekulují, co jeho smrti předcházelo

"Lidé si povídají. Já to neviděl. Lidé mluví o tom, že se matka měla za tři dny vrátit a hodit do řeky kočárek. Nejdřív tam hodila dítě a za tři dny se vrátila a hodila tam i kočár. Po tom, co se říkalo, že to dítě umřelo na syndrom náhlého úmrtí kojenců, jí možná hráblo, té matce," zní jedna z teorií místních.

Hořínští si mezi sebou dle informací TV Nova povídají o tom, že matka čtyřměsíčního Tadeáška měla holdovat drogám, a dokonce prý neměla ani kde bydlet. "Ona vlastně neměla ani trvalý pobyt, ani ten její přítel," popsal jeden z tamních obyvatel. Matka miminka podle něj pocházela z Hořína a její otec měl žít v Neratovicích.

Lidé v obci tvrdí, že její matka byla údajně alkoholička, což vedlo k rozvodu s otcem Tadeáškovy matky. Ta jako mladá měla být bezproblémovou dívkou a studentkou gymnázia. Podle mínění místních se poté " chytila špatné party". Školu nedokončila a měla i přestat chodit domů.

Hořínští TV Nova také potvrdili, že policisté na místo, kde poté našli tělo malého Tadeáše, šli najisto. "V jedenáct hodin to tady típli a bylo hotovo," shrnul jeden z obyvatel Hořína, který se domnívá, že matka při zbavování se synova těla postupovala s rozmyslem. Okolnosti policie nadále vyšetřuje.

Muž připustil, že na tom byla psychicky špatně, mohla mít potíže s alkoholem i drogami. Místní však nerozumí tomu, že se coby matka dokázala tělíčka podobným způsobem zbavit. Nechápou zejména to, že u ní nezapracovaly přirozené mateřské impulzy. Otec jí měl údajně nabídnout byt v Neratovicích, který žena prý odmítla.

Policisté případ, přestože pitva neprokázala cizí zavinění, nadále vyšetřují. V hledáčku je zejména Tadeáškova matka, kterou vyšetřují v souvislosti s možnou nedbalostí. Ta mohla dle vyjádření policie ke smrti čtyřměsíčního miminka přispět.

Na chlapečka vzpomínají obyvatelé Hořína i dalších obcí. "Objevilo se to tady více méně v ten den, kdy se zjistilo, kde je. Lidi se zastavujou, občas někdo zapálí svíčku," popsal muž, který provozuje stánek přímo na mělnickém náměstí, tedy v sousedství jednoho z pietních míst věnovaných malému Tadeáškovi.