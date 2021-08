Záchranná mise dál pokračuje. Armáda do Kábulu vyslala třetí letadlo

Do Afghánistánu v noci odletěl další vojenský evakuační letoun. Ve středu ráno to uvedli zástupci české armády. Spoj měl po zhruba čtyřech hodinách přistát v azebajdžánském Baku, odkud později pokračoval do Kábulu.

Armáda na sociálních sítích zveřejnila fotografie pořízené po nočním přistání druhého vojenského speciálu na letišti ve Kbelích. Zároveň informovala o vypravení v dalšího (tedy třetího) evakuačního letounu.

"V noci přistálo další letadlo v pořádku v Praze. V Kábulu je chaos a zmatek, ale podařilo se nám sednout a pak bezpečně s lidmi odletět. Už jsme na cestě zpátky pro další," oznámila Armáda ČR.

Český vládní evakuační speciál přistál před 23. hodinou večer bezpečně na kbelském letišti v Praze. Na palubě bylo celkem 87 pasažérů, kromě vojáků a velvyslance také afghánští spolupracovníci s rodinami a dvě ženy polské národnosti.

Po téměř pěti hodinách úvodních procedur odvezly pasažéry dva autobusy s policejním doprovodem na utajované místo. Zde je čeká karanténa, udělování víz a plánování budoucnosti.

Jestli bude Česko vysílat do oblasti další letadlo, nebylo ještě v úterý odpoledne jasné. Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že ve věci večer rozhodne krizový štáb. "Uvidíme, jestli je to ještě potřeba. To, co jsme chtěli udělat, jsme udělali," sdělil předseda vlády.

V noci pistlo dal letadlo v podku v Praze. V Kbulu je chaos a zmatek, ale podailo se nm sednout a pak bezpen s lidmi odlett. U jsme na cest zptky pro dal. pic.twitter.com/Nyy4yjGgck — Armda R (@ArmadaCR) August 18, 2021

Druhé evakuační letadlo přistálo na letišti ve Kbelích v noci: