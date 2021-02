Žáci se do škol v březnu nevrátí! Příprava očkování učitelů ale vrcholí

Žáci se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) do škol s březnem nevrátí. Ministerstvo školství přitom mezitím finišuje s přípravou očkování učitelů. Původně při plánovaní ale počítalo s březnovým návratem do lavic.

"Byl předpoklad, že 1. 3. se vrátí maturanti nebo poslední ročníky do škol. Ale vzhledem k této situaci to zkrátka není možné,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš.



Další termín, kdy by se žáci do lavic měli vrátit, už premiér slibovat nechtěl. V současném stavu se totiž situace mění doslova ze dne na den. "Měly by být určitě ve škole. Ale měly by být otestované,“ myslí si jeden z dotázaných.



Otevření nejspíš nečeká ani pražské Gymnázium Na Zatlance, kterému soud v úterý přikázal obnovit denní formu výuky. "Klientem byla v úterý ve večerních hodinách podaná kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze spolu s žádostí odkladného účinku pro to dané rozhodnutí,“ doplnil právník zastupující gymnázium Jakub Morávek.



S březnovým návratem některých žáků ale počítalo ještě v úterý nejspíše i ministerstvo školství. To rozeslalo do škol pokyny k prioritnímu očkování učitelů a školských pracovníků. Jedním z kritérií pro to, aby učitel mohl být naočkován, bylo ale právě to, že se ho týká březnový návrat.



"Od soboty 27. února se mohou vybraní zaměstnanci škol, které vybere ředitel na základě priority a potřebnosti, začít registrovat,“ uvedl prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.



Vybraní učitelé by také měli být starší 55 let. Očkování pro ně bude dobrovolné, ministerstvo ho ale důrazně doporučuje.