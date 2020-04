Záhadná smrt zdravotní sestřičky: Rodina se loučí dojemným vzkazem

"A za vše, za vše dík. Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl," loučí se rodina zdravotní sestřičky Thomayerovy nemocnice dojemným citátem českého básníka a spisovatele Donáta Šajnera. Nečekanou Věřinu smrt oplakává manžel Petr, jejich dvě děti, tatínek a sestra Alena s dětmi.

Zdravotní sestru Věru našli bez známek života v rodinném domě v Říčanech v neděli 29. března. Bylo jí pouhých 47 let. Její smrt byla od počátku záhadou. Ani mluvčí nemocnice, ani policisté k jejímu úmrtí nechtěli poskytnout bližší informace. Sdílnější nebyli ani poté, co byly známy výsledky nařízené pitvy. Lékař Věřin skon vyhodnotil jako náhlé úmrtí.

"V současné době můžeme potvrdit, že soudní pitva byla provedena. Výsledky této pitvy máme k dispozici a nadále tento případ šetříme jako náhlé úmrtí. S ohledem na rodinu a k citlivým okolnostem případu už nebudeme k této záležitosti poskytovat další informace," řekl pro TN.cz policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

To, že by za smrtí sestřičky stál někdo další, nebo si snad sama sáhla na život, policisté krátce po její smrti vyvrátili. Věřini kolegové byli z jejího náhlého odchodu v šoku. "Nikdo si není vědom, že by byla nemocná. Pro všechny je to jako blesk z čistého nebe. Je to tragédie," svěřil se redakci TN.cz jeden z pracovníků nemocnice.

Zdravotní sestřička se nakazila koronavirem od pacienta, který byl v nemocnici dočasně hospitalizovaný. Byl jím taxikář, který byl následně převezen do Všeobecné fakultní nemocnice, kde dostával experimentální lék Remdesivir. Koronavirus za Věřinu smrt prý nemohl, zda k jejímu úmrtí nějakou měrou přispěl, mluvčí policie ani vedení nemocnice nepotvrdili.

Věra se pouhý den před svou smrtí svěřila na sociálních sítích s tím, jak zoufale málo mají zdravotníci k dispozici ochranných pomůcek, a to přitom pečují o pacienty s Covid-19. "Jeden plášť, brýle a ústenka (rouška) na 12hodinovou směnu fakt k takovému pacientovi nestačí. To se můžu svlékat, jak chci, a je mi to stejně prd platné," napsala na facebook. Den poté byla nalezena ve svém domě v Říčanech, bohužel již bez známek života.

Zdravotní sestra Věra byla považována za první oběť koronaviru mezi zdravotníky.