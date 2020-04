Záhadná smrt sestry z Thomayerovy nemocnice: Policie už ví, jak zemřela

"V současné době můžeme potvrdit, že soudní pitva byla provedena. Výsledky této pitvy máme k dispozici a nadále tento případ šetříme jako náhlé úmrtí. S ohledem na rodinu a k citlivým okolnostem případu už nebudeme k této záležitosti poskytovat další informace," řekl pro TN.cz policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Co smrt sestřičky způsobilo, bylo zpočátku velkou neznámou. Jako nejpravděpodobnější příčina úmrtí se jevila nákaza koronavirem, která se u jinak podle jejích kolegů zdravé ženy prokázala. Tuto příčinu smrti však policie ani mluvčí nemocnice nepotvrdili. Policisté posléze vyvrátili i v internetových diskuzích často zmiňovanou sebevraždu a popřeli i jakékoli cizí zavinění. Příčina smrti, kterou odhalila pitva, však zůstává záhadná.

Smrt 48leté zdravotní sestry v neděli potvrdil mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek, i policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. Podle vyjádření Martiny Vašákové, nadřízené zesnulé zdravotní sestry, mohl za úmrtím oblíbené zdravotnice stát také extrémní stres, kterému v posledních dnech čelila.

"Nám všem je to hrozně líto, byla to obětavá sestřička a mladá žena. Pro pacienty by udělala cokoliv. Poslouchala z médií, jak je nezodpovědná, jak roznáší infekci, a to jednoduše nebyla pravda. Brala si to velmi k srdci," svěřila se Vašáková, přednostka pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice, pro ČT.

Na plicní oddělení Thomayerovy nemocnice byl převezen také taxikář nakažený koronavirem, kterého pracovníci převzali ve vážném stavu a bylo třeba ho resuscitovat. Po převozu do Všeobecné fakultní nemocnice byl léčen experimentálním lékem Remdesivir. Právě od tohoto pacienta se měla zesnulá zdravotní sestra nakazit koronavirem.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nejprve ze zavlečení nákazy obvinil zdravotnický personál a rozšíření Covid-19 v nemocnici mu dával za vinu. Až později uznal, že se zmýlil. "Je pravda, že některé sestry se nakazily mimo nemocnici a některé od pacienta, což byl bohužel případ i této zdravotní sestry," prohlásil Vojtěch.

Sama zesnulá zdravotní sestra se den před svou smrtí na facebooku svěřila se zoufalým nedostatkem ochranných prostředků pro zdravotníky, kteří mají na starost pacienty nakažené koronavirem. "Jeden plášť, brýle a ústenka na 12hodinovou směnu fakt k takovému pacientovi nestačí. To se můžu svlékat, jak chci, a je mi to stejně prd platné," napsala.

Za jednu z prvotních příčin smrti oblíbené sestřičky byla považována nákaza koronavirem.