Zahrádky možná už od 17. května, takové mají být podmínky. PŘEHLED

Zahrádky hospod a restaurací by se mohly otevřít v pondělí 17. května. V páteční Snídani s Novou to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Kdo je bude moct navštěvovat a za jakých podmínek? Vláda přesná pravidla oznámí, až se termín rozvolnění potvrdí. Dají se ale odvodit podmínek, která už pro svůj provoz mají třeba kadeřnictví.

Koronavirus se v Česku daří krotit a vláda opatrně rozvolňuje přísná protiepidemická opatření. Žáci se postupně vracejí do škol, v pondělí se otevřou obchody. O týden později by mohla přijít řada na venkovní zahrádky restaurací a hospod.

"Toho 17. května by mohl být první termín, kdy bychom mohli pustit například zahrádky. Podmínkou je incidence (počet nově nemocných za určitý časový úsek, pozn. red.) 75. Jestliže v pondělí na incidenci 100, je otázka, jestli se za týden dostaneme na 75. Podle našeho názoru tam šance je. Ve čtvrtek bychom to případně definitivně potvrdili," řekl vicepremiér Karel Havlíček ve Snídani s Novou.

MOŽNÉ VARIANTY PRAVIDEL PRO ZAHRÁDKY RESTAURACÍ

- přísný scénář: možnost navštívit zahrádku pouze s negativním testem na koronavirus, s dokončeným očkováním nebo s potvrzením o prodělání covidu-19 v posledních 90 dnech

- střední cesta: každý, kdo bude chtít navštívit zahrádku, by se musel předem zaregistrovat do databáze spravované podnikem nebo státem kvůli potenciálnímu pozdějšímu trasování v případě rozšíření nákazy

- nejmírnější scénář: zahrádku by bylo možné navštívit bez testu na koronavirus, v čase mimo konzumaci jídla a pití ale bude nezbytné míst vždy nasazenou roušku nebo respirátor

Vláda zatím neuvedla, jaká pravidla bude uvolnění zahrádek doprovázet. Například kadeřnictví ale smějí přijímat pouze klienty, kteří se prokážou negativním testem, potvrzením o očkování nebo o prodělání covidu-19 v posledních 90 dnech.

PCR test platí týden, antigenní tři dny a možné je i provedení samotestu přímo v provozovně. Pak ale výsledek platí pouze pro tuto jednu návštěvu. Připravuje se i aplikace pro telefony, v níž by každý měl svůj QR kód s jednou z těchto informací. Není vyloučeno, že stejné podmínky kabinet kabinet Andreje Babiše (ANO) nastaví i pro venkovní posezení před hospodami a restauracemi.

Řada majitelů podniků už ale dopředu hlásí, že nebudou schopní všechny své hosty kontrolovat a jejich údaje zaznamenávat. Otázkou tak zůstává, kdo by za dodržení pravidel zodpovídal.

Některé zahrádky už mají navíc otevřeno delší dobu navzdory stále platným nařízením a žádnými pravidly se neřídí. "Drtivá většina provozen a lidí pravidla dodržují. To, že někdo něco nedodržuje, není důvodem pro to, abychom něco pustili. Rozvolňování je pozvolné proto, že stále chráníme zdraví. Díky restrikcím, které snížily mobilitu, jsme se z toho dostali," myslí si Havlíček.

Může se stát, že vláda pro zahrádky připraví podmínky lišící se od těch pro kadeřnictví. Mohlo by například stačit jen důsledné dodržování hygiencikých opatření, jako je nošení roušek mimo konzumaci jídla a pití a pravidelné dezinfikování. To ale pravděpodobně bude zapotřebí i v případě přísného scénáře s testy a očkováním. Variantou by mohlo být i vytvoření databáze hostů, do níž by se lidé před návštěvou podniku registrovali.

Definitivně ale vláda pravidla vymezí nejdřív příští čtvrtek, kdy se rozhodne i o tom, zda datum 17. května bude platit, anebo na zahrádky přijde řada nakonec až později.

Celý rozhovor s ministrem Havlíčkem si můžete pustit tady: