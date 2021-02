Zakázat cestování nelze, tvrdí právník. I tak se ale může jednat o trestný čin

Potom, co vláda zakázala cesty do zemí s extrémním rizikem nákazy, kam patří například i oblíbený Zanzibar, se ozvalo několik právníků, kteří tvrdí, že takové omezení není možné. Lidé, kteří tam odletí, musí ale i tak počítat s velkými komplikacemi. Hrozit by jim mohlo i trestní řízení.