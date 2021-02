Zánět žaludku, terapie a nemoc matky: S tím bojuje Dominika Gottová

Zdravotní stav Dominiky Gottové se v posledních dnech opět řeší v médiích. Štáb pořadu Život ve hvězdách se s ní proto spojil, aby zjistil, co se děje. Dominika přiznala své zdravotní problémy a také promluvila o zdravotním stavu své maminky, která má těžký průběh koronaviru.

Jedna z dcer Karla Gotta se momentálně nachází ve Finsku. Přesný důvod ale nechtěla sdělit. "Je to soukromé, ráda bych si to nechala pro sebe," říká Dominika Gottová. V Česku Dominice lékaři doporučili terapii, kterou odmítla s tím, že ji případně podstoupí právě ve Finsku.

Spekuluje se také o obnově vztahu s manželem Timem. Dominika to nevyvrátila! "Tim si přeje, aby se o našem vztahu nemluvilo do médií. Což respektuji, protože slib je slib,“ nastiňuje budoucnost Gottová.

V poslední době na tom Dominika Gottová není zdravotně nejlépe. Přiznala, že za to může i špatný životní styl. Kvůli mrazivému počasí teď nemůže absolvovat své oblíbené procházky a málo se pohybuje.

"Našli mi zánět žaludku, takže na to beru léky. A navíc mám velmi vysoký tlak, takže i na to mi doktorka předepsala léky… a k tomu mám potíže s dýcháním, mám astma a kašel. Takže nic smrtelného, ale spíš je nepříjemné, že člověk musí brát tolik léků," stěžuje si Dominika.

Na posledních fotografiích, které se objevily v bulváru, je vidět, že se lehce zakulatila. "Trošku jsem přibrala, protože hodně sedím a na procházky v zimě moc nechodím. Takže přibírám na kilech a chybí mi pohyb. A hodně, hodně jsem jedla," říká.

Podle ní ale zase zanedlouho zhubne, protože kvůli zánětu žaludku má nařízenou přísnou dietu. "Ještě přidám nějaký ten pohyb, až bude teplo. Budu chodit na procházky a snad i časem do fitka," věří Dominika.

Ani po psychické stránce se momentálně necítí nejlépe a pandemie koronaviru tomu moc nepřidává. "Vnímám to tak, že asi nebude klid, dokud je korona. A než se taky dostaví nějaké zaměstnání," dodává.

Dominika, která je dcerou několikanásobného slavíka Karla Gotta a Antonie Zacpalové, promluvila také o zdravotním stavu své 86leté maminky. "Bojuje teď s koronavirem. Ale jsme v každodenním kontaktu a je jí čím dál lépe. Ale měla jsem velký, až panický strach. Protože v jejím věku by to mohlo být fatální, ale zlepšuje se to," říká s úlevou Gottová.

Přestože je její matka v tomto zdravotním stavu, odjela Dominika do Finska. "Já totiž k mamince nemůžu, protože je v domově seniorů. A tam nikdo nesmí. A ona nesmí pochopitelně vycházet. Takže není možné komunikovat jinak než po telefonu," vysvětluje Dominika.

Dominika před odletem do zahraničí dokončila knihu. V té vzpomíná nejen na život s otcem, ale například i na přátelství s Ladislavem Štaidlem. "Mám na něj dobře vzpomínky, měla jsem ho ráda," prozrazuje.