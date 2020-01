Zápisník Dana z Wu-chanu: "Bojíme se koronaviru, jsme tu uvěznění!"

Daniel studuje v čínském Wu-chanu, kde propukla epidemie koronaviru. V Číně je 21letý Čech sám, bez své rodiny. Prožívá náročné chvíle, ve městě umírají lidé a on se snaží udržet v bezpečí.

Přečtěte si z jeho zápisků, co na místě prožívá. Jeho příspěvky jsou seřazeny časově od nejnovějšího (nahoře) po nejstarší.

23. ledna, 20:28 – "Wu-chan je velký, všude to není stejné. Neodvažuju se chodit na veřejnost. Čínská vláda se snaží zajistit hospitalizaci lidí s koronavirem a snaží se vyřešit tento problém. Jako člověk, uvězněný ve Wu-chanu, rozumím rozhodnutí vlády izolovat město. Je pravda, že není jednoduché sehnat v těchto dnech masku, ale od přátel jsem slyšel, že školy je dávají studentům zdarma. Protože bydlím trochu dál od univerzitního kampusu, tak jsem tuto možnost neměl."

23. ledna, 13:50 – "Nikdo se o tenhle problém nestaral, nikdo si nemyslel, že by to bylo tak vážné. Teď všichni panikaří, bojí se a chtějí z Wu-chanu utéct. Spousta lidí odešla a zdá se, že mají na lidi odsud tendenci se dívat zvrchu. Jsem znechucený rasistickými a politickými vtipy západních lidí. Bojíme se, i já se bojím. Mluvil jsem se svou přítelkyní, která je lékárnicí a tvrdě pracuje celý den a riskuje tak svůj život, protože spousty lidí se snaží nakoupit zásoby, dokud můžou, protože obchody jsou vyprodané. Jsou tu doktoři, ale nikde jich není tolik, kolik potřebujeme. Nakazili se od pacientů, tvrdě pracují na záchraně životů, zatímco my se vyděšeně schováváme v našich domovech. Neděláme nic, abychom to zastavili, naše životy jsou ve srovnání s těmi jejich bezvýznamné. Všichni bychom měli chovat obrovskou úctu ke každému, kdo se to snaží vyřešit a zachránit lidi zasažené touto epidemií. Bůh nám žehnej."

22. ledna, 20:01 – Rip, žijeme v zombie filmu a všechny krásné ženy už Wu-chan opustily.

21. ledna, 18:32 – Wu-chan právě teď, v těchto dnech tady máme zombie apokalypsu.

