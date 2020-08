Zavřené hranice, zákaz pití alkoholu. Tohle vás čeká v zahraničí! PŘEHLED

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem po celém světě stále stoupá. Některé země opět zavírají své hranice, někde se pouze zpřísňují zavedená opatření. Podívejte se na přehled TN.cz, co vás nyní v jednotlivých zemích čeká.

Před cestou do zahraničí je vždy vhodné se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a opatřeních dané země. Tyto podmínky se totiž mění každý den, a jsou vždy aktualizovány například na stránkách ministerstva zahraničí. Vhodné je také sledovat tzv. cestovní semafor.

Německo

Do Německa mohou Češi cestovat bez omezení, každopádně v jednotlivých spolkových zemích platí povinnosti nosit v hromadné dopravě a ve veřejných prostorách roušky. Pozor také na Mnichov, kde radnice kvůli koronaviru zakázala noční prodej alkoholu.

Slovensko

Slovensko je další ze zemí, kam mohou Češi cestovat bez opatření. V obchodech a restauracích je nutností se pohybovat s rouškou a dodržovat odstup dva metry. Nošení roušek ve venkovních prostorách je dobrovolné, doporučuje se ovšem dodržovat vzdálenost ony dva metry.

Rakousko

Pro cestování do Rakouska není povinný negativní Covid-19 test. V zemi ale platí opatření jako nosit roušky v hromadných dopravních prostředcích, taxi, supermarketech a obchodech s potravinami, bankách, na poštách a u benzínových pump s prodejem potravin a při akcích v uzavřeném prostoru.

Povinnost nosit roušku nemají děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat. Nutné je také udržovat rozestup minimálně jeden metr.

Maďarsko

Maďarsko se od 1. září rozhodlo kompletně uzavřít své hranice pro cizince, aby tak zabránilo šíření koronaviru. Výjimku budou mít pouze obchodní či diplomatické cesty.

Polsko

Návštěva Polska je pro občany Česka bez omezení. V zemi ale platí povinnost nosit roušky ve veřejné dopravě, v obchodech, na poštách, v kinech a divadlech a ve veřejných vnitřních prostorách. Povinné je také udržovat rozestup jednoho metru.

Chorvatsko

Cestování do oblíbené dovolenkové destinace je prozatím bez omezení, člověk musí pouze před vstupem vyplnit formulář, kde uvede své osobní údaje a zodpoví několik otázek ohledně koronaviru.

Striktní opatření platí pouze ve Splitsko-dalmatské oblasti, kde mají lidé povinnost nosit roušky ve všech uzavřených prostorech, kde se nachází více než tři lidi. Platí to i pro stravovací zařízení, jako jsou kavárny a restaurace.

Zákazníci si mohou roušky sundat pouze při konzumaci jídla a pití. V ostatních oblastech Chorvatska jsou tato opatření pouze doporučena.

Itálie

Při vstupu do Itálie musí člověk vyplnit čestné prohlášení a v případě cesty na Sardínii či do regionu Apůlie je nutné svůj pobyt nejdříve nahlásit online.

Nově platí povinnost nosit roušky od 18 hodin do 6 hodin i ve venkovních prostorách všude tam, kde dochází ke koncentraci osob. Nošení roušek v uzavřených objektech, obchodech, veřejné dopravě a všude tam, kde nelze dodržet povinnou vzdálenost je obecně platné.

Aktualizovaný cestovní semafor ministerstva zdravotnictví:

Španělsko

Ve Španělsku platí povinnost nošení roušek na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených, kde není možné zachovat odstup 1,5 metru. V celém Španělsku je také zakázáno kouřit a konzumovat alkohol na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 metry. Češi, kteří se ze Španělska vrátí musí podstoupit test nebo jít do karantény.

Bulharsko

Povinnost nosit roušku platí ve veřejné dopravě, lékárnách a zdravotnických zařízeních. V dalších uzavřených prostorách je rouška vyžadována, pokud není možné dodržet minimální odstup 1,5 metru.

Řecko

Češi mohou do Řecka létat bez nutnosti předložit negativní Covid-19 test. Pokud se ale rozhodnete do země cestovat autem, musíte předložit negativní test minimálně 72 hodin starý. Zároveň ať už letíte letadlem nebo jedete autem, tak je vždy potřeba před vstupem do Řecka vyplnit PLF formulář.

Řecko také provádí namátkové kontroly na koronavirus, v případě pozitivního testu musí člověk na vlastní náklady do karantény. Pokud se tedy chystáte do Řecka odcestovat, tak si buďte jistí, že jste opravdu negativní.

Slovinsko

Slovinsko zařadilo Česko opět mezi středně rizikové země. Pro všechny Čechy, kteří zemí pouze neprojíždějí, je nařízena dvoutýdenní karanténa. Pokud zemí pouze projíždí, nesmí se v ní zdržet déle než 12 hodin.

Ve Slovinsku také stále platí povinnost dodržovat hygienická opatření, mezi která patří zejména povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích, a dezinfekce rukou. Dále je třeba dodržovat pravidla minimálních rozestupů mezi lidmi, alespoň 1,5 metru.

Povinnost dodržovat minimální rozestupy platí také pro cestující ve veřejných dopravních prostředcích a hromadných dopravních prostředcích tranzitujících přes území Slovinska.

Velká Británie

Velká Británie zařadila od 29. srpna Českou republiku na seznam rizikových zemí. To znamená, že všichni Češi, kteří do země vycestují se musí podrobit dvoutýdenní karanténě.

Egypt

Od 1. září musí každý turista při vstupu do Egypta předložit negativní test, který není starší více než 48 hodin. Každý cestující také musí vyplnit prohlášení cestovatele s osobními údaji, které následně odevzdá při příletu do Egypta. České ministerstvo zahraničí v případě Egypta doporučuje návštěvu země odložit.

Tunisko

Pro osoby cestující z České republiky platí při vstupu na území Tuniska povinnost předložit negativní test ne starší než 120 hodin a vyplněný formulář o své cestě a zdravotním stavu. Pokud se ale rozhodnete cestovat do Tuniska s cestovní kanceláří, tak pro vás tato podmínka neplatí.

Ve veřejné dopravě a při vstupu do míst s velkou koncentrací lidí nadále platí povinnost nosit roušky a dodržovat bezpečné odstupy.