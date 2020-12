Zavřou se obchody? Skóre PES se zvedlo, Česko míří do stupně čtyři!

Česká republika byla od 23. listopadu v systému PES ministerstva zdravotnictví vytrvale na hodnotě 57. V sobotu se ale číslo poprvé od té doby změnilo a to na hodnotu 59. Od čísla 61 přitom už platí stupeň čtyři.



Jde o vůbec první zhoršení statistiky od 27. října, kdy se PES zvedl z hodnoty 85 na 89.

Ke zhoršení došlo téměř ve všech krajích. Situace se v posledních dnech výrazně nezměnila jen ve Středočeském kraji a na Vysočině.

Podle plánu ministerstva zdravotnictví stačí, aby skóre PES bylo v horším stupni tři dny a může dojít k přesunu celé republiky do horší kategorie. Ve stupni čtyři by byly opět zavřené obchody, restaurace i služby.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale uvedl, že přesun do horšího stupně není povinnost. "Index nebude využíván jako robotický systém, vyhodnocení epidemické situace a nastavení opatření budou vždy provádět lidé - experti," řekl ministr při představení systému.



Na páteční tiskové konferenci ale naznačil, že zhoršující skóre by mohlo způsobit přesun do stupně čtyři. "Mohl by to být zásadní důvod," uvedl ministr.

Anketa Čekali jste, že přijde zhoršení takhle brzy? Ano 92 249 hlasů Ne 8 21 hlasů Hlasovalo 270 lidí.

Jasněji ovšem mluvil premiér Andrej Babiš (ANO). "Kdybychom se dostali do pásma čísla 4, tak ministr Blatný už avizoval, že o postupu debatovat nebude," řekl Babiš v rozhovoru pro web idnes.cz.

Jak vypadalo čtvrteční otevření obchodů se podívejte v reportáži TV Nova: