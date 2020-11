Rizikové skóre se zvedlo. Šance na brzké otevření obchodů klesá

Od 27. října skóre PES vytrvale klesalo z hodnoty 89 až na číslo 62. V pondělí se ale vůbec poprvé v listopadu zvedlo a vzdálilo se od hranice 60, která značí třetí stupeň.

To by znamenalo oddálení otevření obchodů, které avizoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „S uvolněním počítá úroveň tři systému PES. V té nejoptimálnější variantě je možné, že k tomu dojde již 30. listopadu. Nemohu to slíbit, ale říkám, že je to možnost, a s velkou mírou pravděpodobnosti k tomu dojde v předvánoční čas,“ uvedl Blatný minulý týden.

30. listopadu to ale nakonec zřejmě možné nebude. Do nižšího stupně rizikovosti je totiž možné přejít nejdříve po sedmi dnech, kdy je každý den bodové skóre nižší než aktuálně vyhlášený stupeň rizikovosti. Což nyní neplatí.

Česká republika je od pondělí ve stupni čtyři. Co platí pro tento stupeň se dočtete v článku na TN.cz.

Systém PES funguje na základě výpočtu rizika šíření koronaviru. Podle zjištěného skóre následně ministerstvo zdravotnictví určí stupeň rizika. Stupňů je celkem pět. Nejnižší riziko má stupeň 1, nejrizikovější je stupeň 5. Každému stupni odpovídá určité bodové skóre.

Bodové skóre, které určuje stupeň rizikovosti, se počítá podle čtyř faktorů: Kolik lidí se v poslední době (14 dní) nakazilo (0-20 bodů), Kolik seniorů (lidé nad 65 let) se v poslední době (14 dní) nakazilo (0-20 bodů), Podle šíření covidu-19 v populaci (0-30 bodů) a Podle průměrné pozitivity testů za 7 dní (0-30 bodů).



Podrobněji jsme fungování systému popsali v tomto článku na TN.cz.

Česko je od pondělí ve čtvrtém stupni.