Zeman může nadobro ukončit kauzu Čapí hnízdo! Potřebuje podpis Babiše

Miloš Zeman by mohl pomoci premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ve čtvrtek prezident naznačil, že by mohl zasáhnout do kauzy Čapí hnízdo. K pravomocem hlavy státu totiž patří i zastavení trestního stíhání. Podle ústavního právnika by k tomu však potřeboval podpis předsedy vlády, tedy samotného Babiše.