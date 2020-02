Zeman s Hamáčkem se sešli u oběda. Řešili šance Česka proti koronaviru

Auto s prvním vicepremiérem kolem novinářů jen profrčelo. Na odpovědi byl skoupý i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, a tak se dalo jen odhadovat, o čem si budou Jan Hamáček s Milošem Zemanem u oběda povídat.

Jednání místopředsedy vlády s prezidentem trvalo více jak hodinu a půl. Hlavním tématem byl koronavirus.

"Pana prezidenta jsem ujistil, že jsme několikrát prodiskutovali všechny plány, které jsou připraveny a že Česká republika je připravená případnou nákazu zvládnout," řekl Jan Hamáček. Oba se prý také shodli na tom, že panika je zbytečná a není třeba vykupovat supermarkety.

Řeč se stočila i k pondělnímu zásahu policie na Ministerstvu práce a sociálních věcí. "Shodli jsme se na tom, že je potřeba vyčkat na závěr policejního vyšetřování, nebo minimálně na to, až bude jasné a oficiálně potvrzené, co se tedy stalo a co je těm dvěma dáno za vinu," informoval Hamáček. Důvod k rezignaci šéfky rezortu tak prý ani jeden zatím nevidí.

Tradici obědů s Hamáčkem zahájil prezident na začátku ledna. Miloš Zeman se pravidelně setkává i s premiérem Andrejem Babišem. Toho si začala všímat opozice.

"Není to správné, když prezident často zasahuje do nějakého dění, nebo nějak prosazuje svoji vůli. Jak jsem říkal, těžko říct, o čem se vlastně za zavřenými dveřmi baví. My, když se setkáme s prezidentem, tak i vlastně ze zápisu schůzek je vidět, s čím se jsme tam šli," řekl předseda strany Pirátů Ivan Bartoš.

"Skoro mi připadá, že čím víc se ta vláda radí s panem prezidentem, tím více mají skandálů a problémů," prohlásil místopředseda ODS Martin Kupka.

Další oběd je naplánovaný za měsíc. Podle Jana Hamáčka by se pak v březnu mělo uskutečnit širší setkání ústavních činitelů s prezidentem.