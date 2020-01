Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera, bylo mu 72 let

Ve věku 72 let zemřel v pondělí předseda Senátu a dlouholetý primátor Teplic Jaroslav Kubera. Výrazný politik, vášnivý zastánce kuřáků, byl po prezidentu Miloši Zemanovi druhým nejvyšším ústavním činitelem.

"Zemřel Jarda Kubera. Úžasný člověk, můj velký učitel. Brečím a nejde to zastavit," napsal na twitteru senátor Miloš Vystrčil.

"S Jardou Kuberou jsem v mnohém nesouhlasil, ale byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast všem jeho blízkým," napsal ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

"S velkým zármutkem jsem dnes přijal zprávu o úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů. Jaroslav Kubera byl výraznou osobností nejen ODS, ale celé české politiky. Byl velkým obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk. Je mi to velmi líto, mé myšlenky jsou s jeho rodinou a blízkými. ‬Jaroslav nám všem bude chybět," neskrývá zármutek Kuberův stranický šéf Petr Fiala.

Jaroslav Kubera se o víkendu ještě zúčastnil volebního kongresu ODS, před pár dny byl hostem diskuzního pořadu TN.cz Napřímo. Na záznam se můžete podívat zde:

Kubera se ještě 14. ledna sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Od prezidenta prý dostal holí po hlavě. "Nebylo to žádná rána, bylo to jen letmé poklepání pana prezidenta, když jsme odcházeli," popsal Kubera s úsměvem v pořadu TN.cz Napřímo.



Zeman se s obavami vyjádřil o Kuberově cestě na Tchaj-wan. Měl strach o zhoršení vztahů Česka a Číny a v nadsázce i o přátelství mezi hlavou státu a Senátu. "My se známe tak dlouho, že to nemůže naše vztahy ovlivnit. To, že nejsme političtí přátelé, neznamená, že mezi sebou máme nenávist," řekl Kubera.

Chtl bych vyjdit upmnou soustrast rodin a ptelm pana Jaroslava Kubery. — Ivan Barto (@PiratIvanBartos) 20. ledna 2020

Jaroslav Kubera se narodil 16. února 1947 v Lounech. Od mládí pracoval v Teplicích, v letech 1994 až 2018 byl nepřetržitě starostou města. Od roku 2000 až dosud byl senátorem, horní komoru Parlamentu vedl od roku 2018. Byl ženatý, měl dvě dcery a vnuka a vnučku.

Kubera si zahrál i ve filmu. V roce 2018 ztvárnil roli prezidenta Edvarda Beneše ve snímku Toman.

O úmrtí Jaroslava Kubery už informoval i přímo Senát:

GALERIE: Jaroslav Kubera 1 / 7 Zdroj: Profimedia Jaroslav Kubera v senátu 7 fotografií Zobrazit celou galerii

