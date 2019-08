Zimní zájezdy mizí ještě před koncem léta! Tato místa jsou nejoblíbenější

Itálie, Rakousko, Francie nebo Slovensko - to jsou země, kam Češi vyrážejí ve velkém užít si zimních radovánek. Na hory jich v zimě jede každý rok zhruba půl milionu. "Určitě převládá lyžařská, samozřejmě ta exotická roste, ale Češi jsou velcí lyžaři," sdělil mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

A právě teď si řada Čechů už zájezdy pořizuje. "Několik tisíc klientů už si během letních měsíců vybírá zimní dovolenou a jsou to zejména ti lyžařští nadšenci, kteří nechtějí přijít o svá oblíbená místa, oblíbená střediska," potvrdil mluvčí CK Nev Dama Jan Bezděk.

Zimní dovolená bývala tradičně pro Čechy spojována s horskými středisky u nás i v zahraničí, v současné době už se ale preference mění a lidé častěji vyrážejí do exotických destinací. "Momentálně nabízíme slevy za včasný nákup až 44 %, a to do konce srpna," upozornila Andrea Řezníčková z CK Invia.

"Jsou tam různé benefity, které oceňují a rozhodně o ně mají zájem. Největší evidujeme například u Spojených arabských emirátů, dlouhodobě je to Egypt, ale potom je to také Thajsko, Malajsie, Egypt, Maledivy, Srí Lanka a další," vypočítala mluvčí CK Blue style Jana Ondrejechová. Roste i zájem o Bali nebo Vietnam.