Taxikář léčený Remdesivirem jde domů. "Boj ještě neskončil," prohlásil

Asi nejznámější český pacient s koronavirem byl v pondělí po poledni propuštěn z nemocnice. Jde o 53letého taxikáře z Prahy, kterému byl u nás jako vůbec prvnímu podán experimentální lék Remdesivir. O plánech do budoucna mluvil před novináři.

Robert Markovič opustil brány Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí krátce po 13. hodině. Spolu s vedením nemocnice se ještě předtím setkal s novináři, na jejichž dotazy odpovídal.

První otázka směřovala na to, jak se jako čerstvě vyléčený pacient z Covidu-19 cítí. "Až na to, že je mi vedro a blbě se mi dýchá v té roušce, jsem šťastný," prohlásil Markovič a dodal, že nejvíce se těší na svou rodinu a to, že bude konečně doma.

Jeho léčba ale ještě nekončí, čekají ho především náročné rehabilitace. "Musím se hýbat, denně cvičit a znovu získat svalovou hmotu, o kterou jsem přišel. Boj ještě neskončil a já si to uvědomuju," doplnil.

Muž zamíří domů po více než sedmi týdnech, do nemocnice byl převezen 15. března. Byl ve velmi vážném stavu, musel být připojen na mimotělní oběh a, jak už sám nedávno uvedl, ocitl se na hranici života a smrti.

Jeho případ je známý i díky tomu, že jde o vůbec prvního pacienta v České republice, kterému byl podán experimentální americký lék Remdesivir. Jak moc se právě tento lék osvědčil při léčbě a do jaké míry se na zlepšení jeho stavu podílely jiné okolnosti, by měli lékaři říci na brífinku.