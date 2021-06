Václav Klaus oslaví osmdesátiny. Sledujte rozhovor na TN LIVE

Moderátorka Bára Divišová se Václava Klause bude ptát například na to, jak životní jubileum oslaví či jestli zvažuje, že by se do politiky vrátil. Řeč přijde také na to, jak Klaus dnes vnímá ODS, kterou v roce 1991 založil, a to, že ve volbách jde do boje v koalici.

Klaus začal s politikou hned po sametové revoluci jako federální ministr financí, ještě před rozpadem Československa se stal českým premiérem. V čele vlády setrval do roku 1998.

Poté až do roku 2002 předsedal Poslanecké sněmovně. V letech 2003 až 2013 zastával vůbec nejvyšší politickou funkci, tedy prezidentskou. Po odchodu z Pražského hradu se z veřejného života nestáhl. Píše knihy a šéfuje vlastnímu institutu.

Hned čtyři nové publikace si Klaus už ve čtvrtek nadělil k 80. narozeninám. Sice je má až v sobotu, slaví je ale už v pátek. Na oslavu v zahradách Pražského hradu mají přijít stovky hostů, nebude chybět prezident Miloš Zeman ani kardinál Duka.