Radši si to ověřte! Očkovací systém Jiřímu potvrdil tři termíny, neplatil žádný

Registrační systém očkování proti covidu-19 přinesl velké zklamání pro Jiřího Fähnricha a jeho partnerku. Kdyby si pro jistotu neověřili termín očkování po telefonu, tak do nemocnice jedou zcela zbytečně.

Jiřímu Fähnrichovi je 81 let a hned v pátek se chtěl nechat registrovat na očkování proti covidu-19. S postupem na počítači mu pomáhala jeho partnerka.



Přes den se jim nepodařilo zaregistrovat, tak své štěstí zkoušeli v noci. "Začal jsem se vším znovu. Najednou mi vyjela Thomayerova nemocnice, kam jsme původně na očkování chtěli jet, dokonce měla v nabídce termínů sobotu i neděli," popsala partnerka Jiřího Fähnricha.



Velmi potěšená, že se jí podaří zajistit termín již na neděli, si okamžitě jeden vybrala, a to na 12:00. Za tři minuty jí systém oznámil, že je plno. Zkusila proto další termín, neděli ve 13:15, systém jí opět oznámil, že je plno. Zkusila tedy pátek 22. ledna.



"Při posledním pokusu trvalo vygenerování hodně dlouho. Pak to skončilo a nic mi to neřeklo, což mi přišlo divné, tak jsem se podívala do mailu, a tam byla zpráva, že je Jiří registrovaný na pátek 22. ledna na 13:15," řekla.



U počítače zavládla radost, že se vše konečně podařilo zařídit. Pak dokonce přišel mail, že je registrovaný i termín v neděli na 12. hodinu, o něco později přišlo ještě potvrzení na 13:15. Vše si vytiskla. Všechny potvrzující maily má redakce TN.cz k dispozici, můžete se na ně podívat v galerii níže.

"Jediná věc, která tam nebyla, tak tam nebyl termín druhé vakcíny. Ale tak jsem si řekla, že to snad nevadí, půjdeme v neděli a bude to v pořádku," vysvětlila.



Jelikož je pečlivá a vše si ráda ještě ověří, tak hned v sobotu zavolala na ústřednu nemocnice. "Tam mi řekli, že je to úplná blbost, že v sobotu a v neděli se v nemocnici neočkuje. V tu chvíli jsem se úplně rozložila. Vždyť jsem měla v ruce papíry s potvrzením!" rozohnila se.

Zavolala pak na očkovací linku 1221. Tam se dozvěděla ještě horší zprávu. "Dáma na lince byla velmi ochotná, ale řekla nám, že žádnou registraci ani na neděli, ale ani na pátek nemáme. Do té doby jsem byla relativně klidná, ale když nebyl ani ten pátek, tak jsem si řekla, proboha, oni chtějí honit 80letého člověka do nemocnice, který špatně chodí a vidí, a pak narazíme na zavřené dveře," rozhořčeně přiblížila své znechucení registračním systémem.



Přes linku se nakonec podařilo Jiřího Fähnricha zaregistrovat na 29. ledna. Potvrzení mailem ale nepřišlo, což je ale prý podle operátorky v pořádku. Dvojice doufá, že snad už bude vše v pořádku.



