Zlato nacistů u českých hranic. Deník vojáka SS ukazuje na polský palác

Asi 28 tun zlata ze samého sklonku druhé světové války se má ukrývat jen kousek od českých hranic - v areálu šlechtického paláce v Polsku. Vyplývá to z deníku důstojníka SS, jehož obsah nyní zveřejnili badatelé.

Zlato a další cennosti ukryté nacisty v hodnotě miliard eur podle deníku nacistického vojáka leží v šedesát metrů hluboké nepoužívané studni na pozemcích paláce Hochberg ve městě Roztoka v Dolnoslezském vojvodství nedaleko českých hranic. Uvádí to portál The first news.

Senzační zpráva pochází z deníku důstojníka SS, psaného pod pseudonymem Michaelis, který v něm popisuje operaci ukrývání pokladů a cenností na samém konci druhé světové války.

V diáři se přitom nepíše zdaleka jen o paláci Hochberg - jeho autor vyjmenovává celkem jedenáct míst v Dolnoslezském a Opolském vojvodství, kde má být ukryté zlato, šperky, náboženské artefakty, bankovní vklady a také umělecké předměty ukradené z řady evropských zemí.

U paláce v Roztoce jsou podle deníku schované zlaté zásoby pobočky říšské banky z nedaleké Wroclavi, ale také cennosti místních boháčů, kteří je údajně svěřili do opatrování jednotkám SS kvůli postupující Rudé armádě.

Obsah deníku nyní zveřejnila nadace Slezský most. Její šéf Roman Furmaniak uvedl, že je pravděpodobné, že na dně studny není jen poklad, ale také těla svědků, kterých se nacisté potřebovali zbavit.

Současní majitelé paláce se prý už nemůžou dočkat a poklad chtějí začít hledat co nejdříve. Zároveň se ovšem bojí nájezdu turistů a "zlatokopů", takže v areálu nainstalovali bezpečnostní systém.

