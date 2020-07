Změna na cestě do Chorvatska. RegioJet omezil prodej jízdenek

Jedna stanice populárního žlutého vlaku do Chorvatska dočasně zmizí, oznámil RegioJet. Dopravce tak reaguje na rozhodnutí Slovinska odebrat Česku status bezpečné země. Kvůli nárůstu případů koronavirem teď posílá Čechy do karantény.

Slovinsko zařadilo Česko mezi rizikovější země ve spojitosti s koronavirem. Po překročení hranic tak musejí našinci do 14denní karantény. Vláda se snaží o návrat mezi do bezpečné zelené zóny, zatím však panuje nejistota. Na slovinské rozhodnutí už reagoval dopravce RegioJet, který provozuje populární vlakové spojení do Chorvatska.

Trasa vede právě přes Slovinsko, vlak má zastávku i v tamějším hlavním městě Lublani. Prodej jízdenek do metropole společnost omezí, celkového provozu vlaku se ale změna nedotkne. Kdo jede až do chorvatské Rijeky, změnu ani nepostřehne.

"Vlaky pojedou tak, jak bylo naplánováno - podle platného jízdního řádu," ubezpečil tiskový mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. "Změna podmínek se nijak netýká cestujících, kteří jedou do Chorvatska a budou vlakem přes Slovinsko pouze tranzitovat. Zde nejsou žádná omezení a cestující do a z Chorvatska budou cestovat stejně jako doposud," dodal.

Podle Ondrůje by se omezením měli vyhnout rovněž cestující z Lublaně a ti, kteří jízdenku zakoupili už dříve. Těm ale dopravce umožní bezplatně cestu stornovat.

"Informace budeme průběžně aktualizovat. Cestující budeme aktivně informovat SMS zprávou, upravujeme informace také na webových stránkách," uzavřel Ondrůj.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) jedná se svým slovinským protějškem o návratu Česka mezi bezpečné země. "Snažíme se naše slovinské kolegy přesvědčit, že plošně v rámci Česka je epidemiologická situace velmi dobrá a že většina krajů nemá žádné nové případy covidu-19. Problém je pouze v konkrétních okresech, a to na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Takto je potřeba na situaci nahlížet," prohlásil Vojtěch.

Podívejte se na reportáž TV Nova o první cestě žlutého vlaku do Chorvatska: