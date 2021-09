Změna na semaforu: Pravidla pro cestování z některých zemí se zpřísní

V pondělí 6. září opět nastanou změny na cestovatelské mapě, v důsledku nichž budou platit přísnější pravidla pro návrat z některých zemí. Z oranžové do červené kategorie se přesouvá například Nizozemsko, Norsko nebo Slovinsko. Irsko nově míří do tmavě červené kategorie.

Na základě vývoje epidemické situace v Evropě ministerstvo zdravotnictví oznámilo změny na cestovatelském semaforu, které začnou platit od pondělí 6. září. Na přísnější pravidla pro návrat do České republiky by se měli připravit lidé cestující z Norska, San Marina, Nizozemska a Slovinska.

Tyto státy se přesouvají z oranžové kategorie do červené, kde platí povinnost podstoupit před cestou test (antigenní či PCR) a po příjezdu nastoupit do minimálně pětidenní karantény, kterou ukončí negativní výsledek PCR testu. Výjimku mají děti mladší 6 let a lidé s ukončeným očkováním nebo potvrzením o prodělání nemoci.

Cestovatelská mapa platná od 6. 9.

Do červené kategorie se z tmavě červené přesouvá Kypr, pro obě skupiny zemí ale ministerstvo stanovilo stejná pravidla, pro cestovatele se tak při návratu do ČR nic nemění. Totéž platí pro Irsko, které se naopak z červené kategorie nově přesouvá do tmavě červené.

Do oranžové kategorie se nově přesouvá Rumunsko, které doposud bylo v zelené, a také Azorské ostrovy, které byly v červené kategorii. Při návratu z těchto zemí bude nutné před odjezdem nebo nejpozději po pěti dnech od příjezdu podstoupit PCR nebo antigenní test bez povinnosti samoizolace. Výjimky jsou stejné jako v případě červené kategorie.