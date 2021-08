Zubařka radí, jak si čistit zuby po ránu. Vyhněte se této zásadní chybě

Všichni lidé nemají stejné hygienické návyky, to se týká i čištění zubů. Někteří po ránu preferují nejprve posnídat a až poté si vyčistit zuby. Takový postup je ale chybný, tvrdí zubařka Anna Petersonová. Ve videu na sociální síti TikTok, na které upozornil deník The Sun, vysvětluje, proč to může zubům uškodit.

"Věděli jste, že byste si po snídani neměli čistit zuby? Vždy před ní. Po jídle zůstávají v ústech kyseliny z potravy. Když si poté vyčistíte zuby, opotřebovává se vám sklovina," prozradila.

To potvrzují i čeští experti. "Ráno byste si měli zuby čistit ještě před jídlem, jelikož po jídle klesá pH a zubní plak následně demineralizuje zubní sklovinu. To znamená, že při čistění dochází nejen k žádoucímu odstranění zubního plaku, ale také k nežádoucímu odstranění tenké vrstvy skloviny. V důsledku tohoto dlouhodobého návyku může dojít k poškození tvrdých zubních tkání," vysvětluje zubní centrum Mikrodental Studio.

Pokud se vám nelíbí představa čištění zubů nalačno, vydržte s hygienou po snídani alespoň půl hodiny. Bezprostředně po jídle je totiž sklovina o trochu měkčí, tím pádem i zranitelnější.

Svou roli hrají samozřejmě i bakterie, které si v ústní dutině doslova hoví. Nezáleží na tom, jak dobře si večer před spaním vyčistíte zuby, do rána se na zubech vytvoří bakteriální povlak. Pokud se rovnou najíte a nevyčistíte si zuby, bakteriím tím nahrajete do karet.