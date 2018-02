Babička Terezy H. promluvila: "Dojela na to, že byla naivní!"

Terezu zná celý svět jako pašeračku, která si podle některých zdrojů přivydělávala jako prostitutka. Příbuzní ale tvrdí, že je rodačka z Uherského Hradiště slušná dívka, která se jen nechala navézt do nějaké špatnosti.

Naposledky na Terezinu obranu promluvila její milovaná babička. "Já byla opravdu přesvědčená, že do zahraničí jezdila jenom fotit. O těch dalších věcech jsem se dozvěděla až z médií. Žila současností a byla tak naivní, že na to dojela," řekla zdrcená Marta pro deník Blesk.

Terezu podle babičky musel k pašování drog někdo umluvit. "Jsem přesvědčená, že z její hlavy to určitě nebylo. Někdo ji na to navedl. A taky kategoricky odmítám, že by někdy byla pod vlivem drog. To bych poznala," myslí si 68letá žena.

Jednadvacetiletá dívka prarodiče často navštěvovala, když byla mladší, trávila s nimi prázdniny. "Koupala se u nás v bazénu, mastili jsme karty, chodili na hřiby, jezdili na výlety, například do Luhačovic. Byla s námi i na dovolené v Čechách. Teď když jsem ji viděla u toho soudu, bylo mi do pláče," přiznala Marta.

I přesto, že ji vnučka zklamala, nezanevře na ni a bude se snažit ji podpořit. "Neustále na ni myslím a budu se jí snažit pomoci, psychicky i materiálně. Jsem odhodlaná pro ni udělat všechno, pokud by to pomohlo a dostala se zpět do republiky a trest si mohla odsedět tady," dodala Terezina babička.

Češku zadrželi celníci na letišti v pákistánském Láhaur před třemi týdny. Devět kilo heroinu měla ukryté v zavazadle s dvojitým dnem. Na policii vypověděla, že o schovaných předmětech věděla, netušila však, že jde o drogy. S policisty spolupravuje.

