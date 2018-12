Babiš je premiérem přesně rok. Oznámkujte ho jako ve škole

Babišova první vláda měla krátké trvání. V Poslanecké sněmovně nezískala důvěru, a tak musela podat demisi. Prezident ale znovu pověřil sestavením kabinetu předsedu hnutí ANO. Tentokrát Babiš podepsal koaliční smlouvu s ČSSD a domluvil se na podpoře komunistů.

Zhodnotit Babišovo působení v čele vlády můžete i vy. Oznámkujte ho v různých "předmětech" jako ve škole - od jedničky po pětku. Stanovili jsme hned osm bodů, za jejichž zvládnutí můžete premiéra pochválit, nebo naopak zkritizovat.

Činnost vlády a Babišovo vedení

Babiš si premiérský úřad pozměnil k obrazu svému. Vláda podle jeho motta "řídit stát jako firmu" začíná jednat brzy ráno a podniká výjezdy do krajů. Mezi nejdůležitější body, které vláda schválila, patří návrh státního rozpočtu nebo zvýšení minimální a zaručené mzdy. Jedná také o zavedení pěti týdnů dovolené, na tom se ale zatím neshodla.

Reprezentace v zahraničí

"Tolik zahraničních politiků, co bylo v Praze od mého nástupu, ještě v České republice nebylo," chválil se Babiš a zároveň dodal, že stále navštěvuje zahraniční státy a hájí české zájmy v Evropské unii. V současnosti je Babiš na návštěvě Maroka. Podle kritiků se ale premiér chlubí zásluhami, které nejsou jeho. Někteří státníci totiž do Česka zamíříli kvůli oslavám 100 let Československa.

Řešení politických krizí

Opozice premiéra kritizuje především kvůli spolupráci s KSČM. Dalším sporným bodem je jeho trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo a podezření ze střetu zájmů. Babiš je obviněn z podvodného získání dotace z evropských fondů, odstoupení ale odmítá.

V posledních týdnech musel také Babiš řešit kauzu kolem údajného únosu jeho syna. Ten v rozhovoru pro Televizi Seznam uvedl, že byl unesen Babišovým spolupracovníkem na okupovaný ukrajinský Krym. Podle premiéra jeho syn trpí schizofrenií a novináři jeho nemoci využili. Únos už vyšetřuje policie.

