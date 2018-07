Babiš v Rakousku řešil migraci i brexit. Zbyl ale i čas na kulturu

Mluvili zejména o migraci a o plánovaném odchodu Velké Británie z Evropské unie. Ale zbyl jim čas i na kulturu.

Představitelé vlád nejdřív jednali o migraci společně. Poté následovala dvoustranná jednání za zavřenými dveřmi. Premiér Andrej Babiš se postupně setkal s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, estonským předsedou vlády Jürim Ratasem a na závěr s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

V otázce migrace je český postoj dlouhodobě neměnný. Kvóty a přijímání nelegálních uprchlíků vláda odmítá. Mluvilo se ale prý třeba i o tom, že téma migrace v příštích letech výrazně ovlivní volby v celé Evropě.

"Po tom, co jsme viděli včera, co se stalo v Ceutě, kdy 600 ilegálních migrantů útočilo na španělskou policii, tak je vidět, že je to věc, která musí být řešena radikálně," má jasno český premiér.

Velkým tématem byl ale i brexit. Česko by si prý s Británií mělo udržet dobré vztahy. Kromě práce ale Andrej Babiš myslel i na kulturu. Sebastiana Kurze pozval na koncert České filharmonie ve Vídni. Mayová s Ratasem ale nebudou ochuzeni.

"Paní Mayovou jsem pozval na koncert České filharmonie v Londýně 24. října. No a Jurij Ratas se těší na návštěvu Prahy někdy v listopadu by přijel i s paní," vypočítává Babiš.